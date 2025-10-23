“La Sicilia fa Scuola” fa tappa a Trapani: confronto su investimenti e futuro

23/10/2025 13:30:00

Ha fatto tappa anche a Trapani, all’Istituto G. Pagoto di Erice Casa Santa, il ciclo di incontri “La Sicilia fa Scuola”, promosso dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e Formazione in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Dopo Siracusa, Ragusa, Messina, Catania e Palermo, è stata la volta della provincia trapanese, in una mattinata di confronto con dirigenti scolastici, docenti e studenti.

Presenti l’assessore regionale Mimmo Turano e il dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani Davide Nugnes, che hanno discusso dei risultati raggiunti e delle sfide del sistema educativo siciliano.

Turano ha ricordato il piano triennale di investimenti da 700 milioni di euro varato dal governo Schifani per edilizia scolastica, innovazione digitale, diritto allo studio e contrasto alla dispersione. «L’obiettivo è raccogliere idee e proposte da chi vive ogni giorno la scuola – ha detto – per costruire un sistema moderno, inclusivo e aperto al territorio, capace di restituire ai giovani fiducia nel futuro».

Nugnes ha messo in evidenza la forza della scuola trapanese, sottolineando la collaborazione tra istituzioni e dirigenti. «La scuola trapanese è viva, dinamica e inclusiva – ha dichiarato – accompagna i ragazzi con una didattica innovativa e un impegno costante per contrastare la dispersione, promuovere l’integrazione e valorizzare le diversità. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma uno spazio di libertà, creatività e scoperta».

Il percorso di “La Sicilia fa Scuola” si concluderà lunedì 27 ottobre con gli ultimi due incontri previsti ad Agrigento e Caltanissetta.



