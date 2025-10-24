Sezioni
Sport

Basket Femminile: sfida casalinga per Alcamo Basket che affronterà la capolista Umbertide

Sicily by Car Alcamo Basket torna al Pala "TreSanti" dopo la giornata di stop prevista nel terzo turno di campionato. Le siciliane di coach Vincenzo Ferrara ospiteranno la Pallacanestro Femminile Umbertide. Match “testa-coda” davanti al pubblico amico per le alcamesi, che non hanno mai smesso di allenarsi nelle scorse settimane, e hanno “fatto quadrato” dopo il primo momento di riflessione promosso dalla dirigenza ad inizio stagione. Alcamo è terzultima, Umbertide prima in classifica: le siciliane venderanno cara la pelle. 

“Stiamo bene. Abbiamo alle spalle due settimane di lavoro intenso, durante le quali abbiamo analizzato a fondo gli errori e le situazioni che non avevano funzionato nelle prime gare – ha dichiarato coach Ferrara - Abbiamo lavorato sodo sulla costruzione del gioco, sulla ripartenza e sulla fiducia all’interno del gruppo. Siamo una squadra completamente nuova, quindi è normale che serva un po’ di tempo per trovare il giusto equilibrio”. L’allenatore ha registrato segnali incoraggianti al termine degli ultimi sette giorni di lavoro e presentato il match contro Umbertide. “Abbiamo chiuso la settimana molto bene: le ragazze stanno crescendo tanto, migliorando sotto ogni aspetto. Sabato ci aspetta una partita difficile contro una squadra che finora ha vinto tutte le gare e che può contare su qualità, corsa e tiro da fuori, sia tra le esterne che tra le lunghe. Noi, però, ci proveremo con tutte le nostre forze. Le ragazze stanno lavorando con grande impegno, seminano ogni giorno e hanno tutta la nostra fiducia. Daremo il massimo per giocarci le nostre carte fino in fondo”. Sicily by Car Alcamo Basket contro Pallacanestro Femminile Umbertide si giocherà domenica 26 ottobre, alle ore 18, al Pala “TreSanti”. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina Youtube della società. 









