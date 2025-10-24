Un uomo "scompare" sul traghetto: lo cercano con un elicottero, ma non era mai partito
Momenti di paura nello Stretto di Messina, ma per fortuna tutto si è concluso con un lieto fine. Ieri mattina, a bordo di un traghetto Caronte & Tourist in partenza da Villa San Giovanni, una donna tedesca ha dato l’allarme dopo aver perso di vista il marito, temendo che fosse caduto in mare.
Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: tre vedette della Guardia costiera hanno iniziato a perlustrare lo Stretto, supportate da un elicottero decollato da Catania, mentre a terra le forze dell’ordine cercavano di ricostruire l’accaduto.
Dopo alcuni minuti di apprensione, il mistero è stato risolto: l’uomo non era mai partito, ma era semplicemente sceso dal traghetto prima della partenza per fumare una sigaretta, lasciando a bordo cellulare e portafoglio.
Ritrovato poco dopo dagli agenti, è stato accompagnato al porto e ha potuto riabbracciare la moglie, tra la sorpresa generale.
La coppia ha poi potuto riprendere la traversata verso Messina, con una vacanza che — dopo il grande spavento — potrà finalmente proseguire in serenità.
24 Ottobre: Putin e le sanzioni Usa, Trump vuole andare a Gaza, si litiga sulla manovra
E' il 24 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.• Per Putin le sanzioni Usa sono un atto ostile che però non piegheranno Mosca. Secca la replica di Trump: «Mi fa piacere che la pensi...
«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...
«Renault 4, si rinnova la tradizione. È un’icona che arriva dal passato, si presenta oggi e guarda al futuro». Paolo Tedesco, titolare di Essepiauto di Trapani, lo dice con un entusiasmo contagioso...
Una tavola unisce: anche a Trapani in piazza contro la fame nel mondo
Lo scorso anno oltre 670 milioni di persone hanno sofferto la fame e, secondo le stime, saranno ancora 512 milioni nel 2030. Siamo dunque ben lontani dall’Obiettivo Fame Zero, il secondo dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle...
Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...
Torna “Identità Perdute”, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS, giunta quest’anno alla terza edizione. Un percorso tra libri, autori e riflessioni sull’Italia e le sue...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste