Un uomo "scompare" sul traghetto: lo cercano con un elicottero, ma non era mai partito

24/10/2025 08:24:00

Momenti di paura nello Stretto di Messina, ma per fortuna tutto si è concluso con un lieto fine. Ieri mattina, a bordo di un traghetto Caronte & Tourist in partenza da Villa San Giovanni, una donna tedesca ha dato l’allarme dopo aver perso di vista il marito, temendo che fosse caduto in mare.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: tre vedette della Guardia costiera hanno iniziato a perlustrare lo Stretto, supportate da un elicottero decollato da Catania, mentre a terra le forze dell’ordine cercavano di ricostruire l’accaduto.

Dopo alcuni minuti di apprensione, il mistero è stato risolto: l’uomo non era mai partito, ma era semplicemente sceso dal traghetto prima della partenza per fumare una sigaretta, lasciando a bordo cellulare e portafoglio.



Ritrovato poco dopo dagli agenti, è stato accompagnato al porto e ha potuto riabbracciare la moglie, tra la sorpresa generale.

La coppia ha poi potuto riprendere la traversata verso Messina, con una vacanza che — dopo il grande spavento — potrà finalmente proseguire in serenità.



