Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
24/10/2025 08:24:00

Un uomo "scompare" sul traghetto: lo cercano con un elicottero, ma non era mai partito

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/un-uomo-scompare-sul-traghetto-lo-cercano-con-un-elicottero-ma-non-era-mai-partito-450.jpg

Momenti di paura nello Stretto di Messina, ma per fortuna tutto si è concluso con un lieto fine. Ieri mattina, a bordo di un traghetto Caronte & Tourist in partenza da Villa San Giovanni, una donna tedesca ha dato l’allarme dopo aver perso di vista il marito, temendo che fosse caduto in mare.

 

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: tre vedette della Guardia costiera hanno iniziato a perlustrare lo Stretto, supportate da un elicottero decollato da Catania, mentre a terra le forze dell’ordine cercavano di ricostruire l’accaduto.

 

Dopo alcuni minuti di apprensione, il mistero è stato risolto: l’uomo non era mai partito, ma era semplicemente sceso dal traghetto prima della partenza per fumare una sigaretta, lasciando a bordo cellulare e portafoglio.
 

Ritrovato poco dopo dagli agenti, è stato accompagnato al porto e ha potuto riabbracciare la moglie, tra la sorpresa generale.

La coppia ha poi potuto riprendere la traversata verso Messina, con una vacanza che — dopo il grande spavento — potrà finalmente proseguire in serenità.









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-10-2025/1761053370-0-trapani-torna-la-rassegna-identita-perdute-tra-libri-autori-e-cultura-italiana.png

Trapani, torna la rassegna “Identità Perdute” tra...