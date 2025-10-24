Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
24/10/2025 16:29:00

Mazara, domenica in festa tra Vespa e bambini: “Le vie dell’olio” e la “Festa del Ciao”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761316332-0-mazara-domenica-in-festa-tra-vespa-e-bambini-le-vie-dell-olio-e-la-festa-del-ciao.jpg

Una domenica tra passione e sorrisi a Mazara del Vallo, con “Le vie dell’olio” e la “Festa del Ciao”.

Domenica 26 ottobre il Vespa Club Mazara, con il patrocinio del Comune, organizza il V Tour “Le vie dell’olio”: una sfilata in sella alle celebri due ruote che partirà alle 9.30 da via Madonie, con assistenza della Polizia Municipale. Il percorso attraverserà le principali vie cittadine — tra cui via Santa Maria di Gesù, via Piersanti Mattarella, piazzale Quinci e il lungomare — per poi proseguire verso Castelvetrano, Santa Margherita e Selinunte, unendo passione per i motori e scoperta del territorio. Sempre domenica, dalle 9.30 alle 17.30, piazza della Repubblica accoglierà la “Festa del Ciao” promossa dall’Azione Cattolica Diocesana, con la partecipazione di circa 200 bambini. Giochi, laboratori e momenti di condivisione renderanno la giornata un’occasione di incontro e allegria per le famiglie e la comunità.



Cultura | 2025-10-24 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/a-castelvetrano-la-sagra-del-pane-nero-e-dell-ai-250.jpg

A Castelvetrano, la sagra del pane nero (e dell’AI)

Nel pieno brulichìo della Sagra del Pane Nero, lo scorso weekend a Castelvetrano, la Chiesa del Purgatorio – come del resto anche le altre chiese nel Sistema delle Piazze – era l’angolo di pace. Varcando la soglia, si veniva...







Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...