Mazara, domenica in festa tra Vespa e bambini: “Le vie dell’olio” e la “Festa del Ciao”

24/10/2025 16:29:00

Una domenica tra passione e sorrisi a Mazara del Vallo, con “Le vie dell’olio” e la “Festa del Ciao”.

Domenica 26 ottobre il Vespa Club Mazara, con il patrocinio del Comune, organizza il V Tour “Le vie dell’olio”: una sfilata in sella alle celebri due ruote che partirà alle 9.30 da via Madonie, con assistenza della Polizia Municipale. Il percorso attraverserà le principali vie cittadine — tra cui via Santa Maria di Gesù, via Piersanti Mattarella, piazzale Quinci e il lungomare — per poi proseguire verso Castelvetrano, Santa Margherita e Selinunte, unendo passione per i motori e scoperta del territorio. Sempre domenica, dalle 9.30 alle 17.30, piazza della Repubblica accoglierà la “Festa del Ciao” promossa dall’Azione Cattolica Diocesana, con la partecipazione di circa 200 bambini. Giochi, laboratori e momenti di condivisione renderanno la giornata un’occasione di incontro e allegria per le famiglie e la comunità.



