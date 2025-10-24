Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
24/10/2025 11:39:00

Mazara celebra il Futsal: squadra in A2 ricevuta in Comune, sabato la sfida all’Eur Roma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/mazara-celebra-il-futsal-squadra-in-a2-ricevuta-in-comune-sabato-la-sfida-all-eur-roma-450.jpg

"Il Futsal Mazara è una realtà ormai consolidata nel panorama sportivo non solo regionale grazie ad una dirigenza lungimirante, ad uno staff tecnico preparato e ad atleti che con passione onorano i colori gialloblù”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci accogliendo a Palazzo di Città il presidente del Futsal Mazara Filippo Maggio, alla presenza del consigliere comunale Pietro Ferro.

 

“Come amministrazione – ha aggiunto il Sindaco - abbiamo seguito con interesse e trasporto l'ascesa sportiva del Futsal Mazara fino alla promozione ed alla successiva permanenza in serie A2 e siamo lieti che il presidente Filippo Maggio ci abbia fatto visita a Palazzo di Città illustrandoci i programmi di questa stagione. Auspichiamo che gli appassionati e tifosi seguano come hanno fatto in passato le sorti della nostra compagine canarina e che siano presenti in massa nella prossima gara casalinga che sabato 25 ottobre alle ore 15,30 al Palazzetto dello Sport vedrà opposto il Futsal Mazara all'Eur Roma".

 

Nella foto da sinistra il consigliere comunale Pietro Ferro, il sindaco Salvatore Quinci con l'abbonamento del Futsal Mazara ed il presidente Filippo Maggio.









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...