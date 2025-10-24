Mazara celebra il Futsal: squadra in A2 ricevuta in Comune, sabato la sfida all’Eur Roma
"Il Futsal Mazara è una realtà ormai consolidata nel panorama sportivo non solo regionale grazie ad una dirigenza lungimirante, ad uno staff tecnico preparato e ad atleti che con passione onorano i colori gialloblù”.
Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci accogliendo a Palazzo di Città il presidente del Futsal Mazara Filippo Maggio, alla presenza del consigliere comunale Pietro Ferro.
“Come amministrazione – ha aggiunto il Sindaco - abbiamo seguito con interesse e trasporto l'ascesa sportiva del Futsal Mazara fino alla promozione ed alla successiva permanenza in serie A2 e siamo lieti che il presidente Filippo Maggio ci abbia fatto visita a Palazzo di Città illustrandoci i programmi di questa stagione. Auspichiamo che gli appassionati e tifosi seguano come hanno fatto in passato le sorti della nostra compagine canarina e che siano presenti in massa nella prossima gara casalinga che sabato 25 ottobre alle ore 15,30 al Palazzetto dello Sport vedrà opposto il Futsal Mazara all'Eur Roma".
Nella foto da sinistra il consigliere comunale Pietro Ferro, il sindaco Salvatore Quinci con l'abbonamento del Futsal Mazara ed il presidente Filippo Maggio.
