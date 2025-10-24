Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
24/10/2025 22:15:00

Ex Asu, la Regione pronta ad assumere altri 259 lavoratori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761337198-0-ex-asu-la-regione-pronta-ad-assumere-altri-259-lavoratori.jpg

Il governo regionale guidato da Renato Schifani è pronto a dare il via libera all’assunzione di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu, da inserire nella Servizi ausiliari Sicilia (Sas). L’argomento sarà discusso nella riunione di giunta prevista per domani mattina.

 

Le nuove unità verranno impiegate nei dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e delle Infrastrutture, in linea con le richieste degli uffici regionali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari.

 

«Con questo provvedimento – spiega il presidente Schifani – diamo una risposta concreta a centinaia di lavoratori che da anni attendono stabilità e il riconoscimento del proprio impegno. Allo stesso tempo – aggiunge – rafforziamo i servizi della macchina amministrativa regionale, soprattutto in settori strategici come i beni culturali e le infrastrutture. È un passo importante verso una Pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini».









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...