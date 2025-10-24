Ex Asu, la Regione pronta ad assumere altri 259 lavoratori

24/10/2025 22:15:00

Il governo regionale guidato da Renato Schifani è pronto a dare il via libera all’assunzione di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu, da inserire nella Servizi ausiliari Sicilia (Sas). L’argomento sarà discusso nella riunione di giunta prevista per domani mattina.

Le nuove unità verranno impiegate nei dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e delle Infrastrutture, in linea con le richieste degli uffici regionali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari.

«Con questo provvedimento – spiega il presidente Schifani – diamo una risposta concreta a centinaia di lavoratori che da anni attendono stabilità e il riconoscimento del proprio impegno. Allo stesso tempo – aggiunge – rafforziamo i servizi della macchina amministrativa regionale, soprattutto in settori strategici come i beni culturali e le infrastrutture. È un passo importante verso una Pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini».



