Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
24/10/2025 19:20:00

Petrosino, pubblicato l'avviso per l'efficientamento energetico degli edifici comunali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/petrosino-pubblicato-l-avviso-per-l-efficientamento-energetico-degli-edifici-comunali-450.jpg

Il Comune di Petrosino ha pubblicato sull’Albo Pretorio online un avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un progetto di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) dedicato all’efficientamento energetico degli edifici comunali.

 

L’iniziativa, finanziata dal GSE nell’ambito della Misura 3.0 del nuovo Conto Termico, punta a introdurre un sistema integrato di fornitura e gestione dell’energia attraverso un contratto di prestazione o rendimento energetico (EPC), senza alcun costo a carico dell’Ente.

 

Gli obiettivi del progetto riguardano l’ammodernamento e la riqualificazione degli impianti, la riduzione dei consumi energetici tramite solare termico, fotovoltaico e cogenerazione, oltre ai servizi di gestione e manutenzione.

Le aziende interessate potranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it entro il 23 novembre 2025, utilizzando il modello allegato all’avviso disponibile sull’Albo Pretorio del Comune.









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...