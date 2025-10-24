Petrosino, pubblicato l'avviso per l'efficientamento energetico degli edifici comunali

24/10/2025 19:20:00

Il Comune di Petrosino ha pubblicato sull’Albo Pretorio online un avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di un progetto di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) dedicato all’efficientamento energetico degli edifici comunali.

L’iniziativa, finanziata dal GSE nell’ambito della Misura 3.0 del nuovo Conto Termico, punta a introdurre un sistema integrato di fornitura e gestione dell’energia attraverso un contratto di prestazione o rendimento energetico (EPC), senza alcun costo a carico dell’Ente.

Gli obiettivi del progetto riguardano l’ammodernamento e la riqualificazione degli impianti, la riduzione dei consumi energetici tramite solare termico, fotovoltaico e cogenerazione, oltre ai servizi di gestione e manutenzione.

Le aziende interessate potranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it entro il 23 novembre 2025, utilizzando il modello allegato all’avviso disponibile sull’Albo Pretorio del Comune.



