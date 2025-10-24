Tentata rapina e lesioni, condanna confermata per Pellicane

24/10/2025 08:34:00

Condannati ad un anno e dieci mesi di reclusione per tentata rapina e lesioni personali in concorso, in primo grado in abbreviato dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Marsala (13 marzo 2023) e in secondo dalla Corte d’appello di Palermo, avevano fatto ricorso in Cassazione. Imputati: Antonino Pellicane, di 34 anni, nato a Mazara, e Alessandro Messina, di 44, nato a Castelvetrano. Vittima: il nordafricano Aziza Bouhate.

La seconda sezione della Suprema Corte (presidente Andrea Pellegrino) ha respinto il ricorso per Messina, confermandone la condanna, mentre per Pellicane ha annullato la sentenza di secondo grado con “rinvio” a diversa sezione della Corte d’appello. Bisognerà, quindi, rifare il processo di secondo grado. Messina è stato, inoltre, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.



