Marsala. Milazzo: "Grillo fa propaganda, assurdo il progetto dell'ex San Biagio"

24/10/2025 06:00:00

L’amministrazione guidata da Massimo Grillo “continua a fare propaganda a ridosso delle elezioni”, mentre la città resta alle prese con disservizi e scelte discutibili. E' netto, Vito Milazzo, consigliare comunale a Marsala, sulla scelta di spendere 850 mila euro per ristrutturare i locali dell’ex pronto soccorso del San Biagio, che non appartengono al Comune ma all’Asp di Trapani, per farci un centro per l'impiego.

“È un’assurdità – afferma Milazzo –. Si investe quasi un milione di euro per un immobile che resterà dell’Asp e che il Comune potrà usare solo per 25 anni. Si potevano individuare locali comunali, più idonei e facilmente accessibili”.

Il progetto prevede di trasferire in quegli spazi il Centro per l’Impiego, ma la decisione non ha convinto parte del Consiglio comunale. Milazzo e altri consiglieri hanno abbandonato l’aula in segno di protesta contro l’assenza dell’assessore ai Lavori Pubblici durante la discussione.

“Un atto da 850 mila euro meritava spiegazioni in aula. L’assessore avrebbe dovuto essere presente: è un grave sgarbo istituzionale”, aggiunge Milazzo, che accusa l’amministrazione di “aver perso il contatto con la realtà”.

“Marsala è al buio, i marciapiedi sono distrutti, ma si preferisce comunicare con enfasi opere marginali per far dimenticare cinque anni di disattenzione. La gente non è stupida: vede bene in che condizioni è la città.”

Ecco l’intervista integrale a Vito Milazzo.



