Valderice, la Cappella di Casalbianco torna alla comunità cittadina

24/10/2025 17:04:00

La Cappella di Casalbianco torna alla comunità di Valderice. La Diocesi di Trapani ha infatti deciso di riacquistare l’immobile, che in passato era stato ceduto a un privato, chiudendo così una vicenda che negli ultimi mesi aveva suscitato grande attenzione e partecipazione tra i cittadini della frazione valdericina.

L’acquisto, voluto dal vescovo Pietro Maria Fragnelli dopo un percorso di ascolto e confronto con la popolazione – percorso in cui si è fatto parte attiva il consigliere comunale Gianfranco Palermo – restituisce dignità e speranza a un intero territorio.

A dare notizia della felice conclusione è stato proprio Palermo, che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto e ha ringraziato il vescovo per la sensibilità dimostrata e per aver accolto le richieste della comunità.

“Oggi viene scritta una delle più belle pagine di storia del nostro territorio – ha dichiarato Palermo –. Abbiamo dimostrato che una comunità unita può fare grandi cose, nel rispetto di chi c’è stato prima di noi e dei nostri giovani, che hanno bisogno di sani luoghi di aggregazione”.

Il percorso verso la soluzione positiva si era riaperto lo scorso 9 luglio, con un incontro alla Curia Vescovile di Trapani tra una rappresentanza dei cittadini di Casalbianco, il vescovo Fragnelli, monsignor Pietro Messana, direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia di Culto, e lo stesso Palermo.

Durante il confronto, la Diocesi aveva manifestato la volontà di trovare una soluzione condivisa per restituire alla comunità un luogo di culto che, oltre al valore religioso, rappresenta un simbolo di memoria e identità collettiva.

Determinante anche la disponibilità del proprietario, che ha accettato di rimettere in vendita la cappella al prezzo originario di acquisto, consentendo così di avviare le procedure necessarie per il ritorno del bene alla Chiesa e alla comunità.



