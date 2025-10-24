Se ne sono andati: Anna Di Girolamo (88), Pietro Lo Iacono (82)
È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Anna Di Girolamo, di 88 anni, donna stimata e benvoluta da tutti coloro che l’hanno conosciuta.
La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione in Via Ugo Foscolo a Petrosino.
Il rito funebre sarà celebrato venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 16:00 presso la Chiesa Maria SS. delle Grazie di Petrosino.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Petrosino.
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Pietro Lo Iacono, di 82 ann.
La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Agatone di Mazara del Vallo.
Il rito funebre sarà celebrato venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 11:00 nella Parrocchia San Lorenzo.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Mazara del Vallo.
