Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
24/10/2025 10:09:00

Marsala, caos per la chiusura dello scorrimento veloce: tir imbottigliati in via Trieste

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/marsala-caos-per-la-chiusura-dello-scorrimento-veloce-tir-imbottigliati-in-via-trieste-450.png

 A causa della chiusura della galleria Santi Filippo e Giacomo e di parte dello scorriemento veloce Marsala-Birgi,  i tir diretti verso l’ospedale sono costretti a deviare lungo via Trapani. Il problema nasce però in via Trieste – Santa Venera, dove non è stato installato alcun divieto di transito per i mezzi pesanti, che quindi finiscono per imboccare una strada troppo stretta, dove a malapena riescono a passare due automobili.

 

Residenti e automobilisti segnalano continui rallentamenti e situazioni di pericolo, con camion che restano bloccati nelle curve o che rischiano di urtare auto parcheggiate e abitazioni.

 

"Sarebbe necessario vietare il transito ai tir lungo via Trieste-Santa Venera e indirizzarli invece verso via Vita - scrivono alcuni cittadini -, la strada che parte di fronte al distributore Q8 di via Trapani e si collega direttamente con la zona di Amabilina. Una strada più ampia e adatta al passaggio dei mezzi pesanti, che eviterebbe così disagi e rischi nel centro abitato".

 

Intanto, si attende un intervento da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare una viabilità sicura. 









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...

Native | 22/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-10-2025/1760958161-0-iconica-elettrica-e-tutta-da-scoprire-la-nuova-renault-4-presentata-a-trapani.jpg

«Iconica, elettrica e tutta da scoprire»: la nuova Renault 4...