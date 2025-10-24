Marsala, caos per la chiusura dello scorrimento veloce: tir imbottigliati in via Trieste

24/10/2025 10:09:00

A causa della chiusura della galleria Santi Filippo e Giacomo e di parte dello scorriemento veloce Marsala-Birgi, i tir diretti verso l’ospedale sono costretti a deviare lungo via Trapani. Il problema nasce però in via Trieste – Santa Venera, dove non è stato installato alcun divieto di transito per i mezzi pesanti, che quindi finiscono per imboccare una strada troppo stretta, dove a malapena riescono a passare due automobili.

Residenti e automobilisti segnalano continui rallentamenti e situazioni di pericolo, con camion che restano bloccati nelle curve o che rischiano di urtare auto parcheggiate e abitazioni.

"Sarebbe necessario vietare il transito ai tir lungo via Trieste-Santa Venera e indirizzarli invece verso via Vita - scrivono alcuni cittadini -, la strada che parte di fronte al distributore Q8 di via Trapani e si collega direttamente con la zona di Amabilina. Una strada più ampia e adatta al passaggio dei mezzi pesanti, che eviterebbe così disagi e rischi nel centro abitato".

Intanto, si attende un intervento da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare una viabilità sicura.



