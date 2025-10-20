Da oggi chiusa la galleria dello Scorrimento Veloce Marsala–Birgi: due mesi di disagi

20/10/2025 07:21:00

Da oggi, lunedì 20 ottobre, cominciano i lavori di messa in sicurezza e adeguamento alle norme antincendio sullo Scorrimento Veloce Marsala–Birgi, l’arteria che collega l’ospedale “Paolo Borsellino” con l’aeroporto “Vincenzo Florio”.

Per gli automobilisti e i pendolari marsalesi si prospettano almeno due mesi di disagi, con chiusure, deviazioni e sensi unici lungo una delle strade più trafficate della città.

L’intervento, annunciato dal Comune di Marsala, si è reso improrogabile dopo le verifiche del Settore Lavori Pubblici e le relazioni dei Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato la necessità di lavori urgenti per migliorare la sicurezza della Galleria “Santi Filippo e Giacomo” e dei tratti limitrofi.

I lavori saranno eseguiti dall’impresa Dibiga, incaricata anche di occuparsi della manutenzione del verde pubblico, della scerbatura e della messa in sicurezza delle alberature instabili lungo i costoni laterali della strada.

Le nuove regole per la circolazione

Il Comando della Polizia Municipale ha disposto una nuova disciplina del traffico, in vigore da oggi fino al 20 dicembre:

Chiusura totale della Galleria “Santi Filippo e Giacomo” , nel tratto tra gli svincoli di contrada Bosco e la stazione di servizio carburanti;

della , nel tratto tra gli svincoli di contrada Bosco e la stazione di servizio carburanti; Senso unico di marcia da Marsala verso l’aeroporto nel tratto tra la SS 188 Marsala–Salemi e la galleria;

da Marsala verso l’aeroporto nel tratto tra la e la galleria; Divieto di transito ai veicoli oltre le 12 tonnellate nel tratto a senso unico;

nel tratto a senso unico; Chiusura dello svincolo in uscita presso la stazione di servizio carburanti;

presso la stazione di servizio carburanti; Uscita obbligatoria a contrada Bosco per i veicoli diretti verso l’ospedale “Paolo Borsellino”;

per i veicoli diretti verso l’ospedale “Paolo Borsellino”; Obbligo di proseguire verso l’aeroporto per i veicoli provenienti dalla SS 115 in direzione Marsala.

L’impresa esecutrice dovrà installare adeguata segnaletica di preavviso e deviazione, ma non mancheranno rallentamenti e code, soprattutto nelle ore di punta.

Una strada mal progettata, lavori continui

Come Tp24 ha raccontato più volte, lo Scorrimento Veloce resta una delle infrastrutture più problematiche di Marsala: progettato male, realizzato peggio, necessita di continui interventi e manutenzioni.

La sicurezza stradale e la gestione del traffico restano criticità strutturali, aggravate dalla posizione della galleria e dalla scarsa illuminazione in alcuni tratti.

Il Comune: “Strada da affidare all’Anas”

Intanto l’Amministrazione Grillo rinnova la richiesta di trasferimento della competenza all’Anas, ritenendo ormai insostenibile la gestione di un’arteria così complessa con risorse comunali.

Sono in corso interlocuzioni con la Regione Siciliana e la trasmissione della documentazione necessaria per avviare il passaggio formale.

Per gli automobilisti marsalesi, però, il conto sarà immediato: due mesi di deviazioni e disagi, nella speranza che questa volta i lavori riescano almeno a rendere più sicura una strada che da anni rappresenta un problema cronico per la città.



