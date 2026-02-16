Marsala: "Noi, residenti in contrada Spagnola, siamo prigionieri"

16/02/2026 11:06:00

A Marsala è emergenza viabilità sul Lungomare Spagnola. I residenti si sentono isolati e denunciano continui allagamenti e un tratto di strada ormai impraticabile. Sono diverse le segnalazioni inviate al Comune e alla Polizia Municipale.

Il problema riguarda in particolare la traversa di via Vaiarassa, a circa 470 metri dall’ingresso sud, nel tratto che collega la stessa via alla strada che dal Baglio Cudia conduce alla Sp21 (qui uno dei tanti articoli di tp24). Una bretella considerata fondamentale per la viabilità della zona, unica alternativa per chi dal Lungomare Spagnola deve raggiungere il centro di Marsala. Qui sotto un video registrato da Sebastiano Grasso.

Le piogge delle ultime settimane hanno aggravato una situazione già fragile. Il piano stradale è dissestato, pieno di buche e avvallamenti che con il maltempo si trasformano in vere e proprie trappole. In alcune giornate, spiegano i residenti, il transito diventa impossibile per diverse categorie di mezzi.

La segnalazione è stata formalizzata anche con Pec indirizzata al Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Marsala. I cittadini fanno riferimento anche all’articolo 14 del Codice della Strada, che impone all’ente proprietario di garantire sicurezza e fluidità della circolazione.

Non è la prima volta che la questione finisce sul tavolo dell’amministrazione. Una precedente Pec, protocollata a gennaio 2024, aveva già sollecitato un intervento. E un lavoro di manutenzione era stato eseguito tra la primavera e l’estate 2025. Ma, secondo i residenti, si sarebbe trattato di un intervento insufficiente: «La situazione – scrivono – si è ripresentata a distanza di pochi mesi, a dimostrazione dell’inadeguatezza dei lavori effettuati».

Per via Vaiarassa, tra l'altro, l’unico provvedimento visibile degli ultimi giorni è stato il posizionamento dei cartelli con la scritta “Strada dissestata”.

Il disagio non è solo logistico. Chi vive in contrada Spagnola è costretto, in caso di impraticabilità della traversa, a percorrere per intero il lungomare per diversi chilometri, con un allungamento dei tempi di percorrenza e maggiori costi.

I residenti chiedono un intervento urgente e non escludono iniziative legali «a tutela dell’incolumità dei cittadini e dei mezzi». Intanto, con le piogge che continuano a cadere sulla costa nord di Marsala, la strada resta un punto critico per l’intera zona.



