Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
16/02/2026 11:06:00

Marsala: "Noi, residenti in contrada Spagnola, siamo prigionieri"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/marsala-noi-residenti-in-contrada-spagnola-siamo-prigionieri-450.png

A Marsala è emergenza viabilità sul Lungomare Spagnola. I residenti si sentono isolati e denunciano continui allagamenti e un tratto di strada ormai impraticabile. Sono diverse le segnalazioni inviate al Comune e alla Polizia Municipale.

 

Il problema riguarda in particolare la traversa di via Vaiarassa, a circa 470 metri dall’ingresso sud, nel tratto che collega la stessa via alla strada che dal Baglio Cudia conduce alla Sp21 (qui uno dei tanti articoli di tp24). Una bretella considerata fondamentale per la viabilità della zona, unica alternativa per chi dal Lungomare Spagnola deve raggiungere il centro di Marsala. Qui sotto un video registrato da Sebastiano Grasso.

 

 

 

Le piogge delle ultime settimane hanno aggravato una situazione già fragile. Il piano stradale è dissestato, pieno di buche e avvallamenti che con il maltempo si trasformano in vere e proprie trappole. In alcune giornate, spiegano i residenti, il transito diventa impossibile per diverse categorie di mezzi.

La segnalazione è stata formalizzata anche con Pec indirizzata al Comando di Polizia Municipale e all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Marsala. I cittadini fanno riferimento anche all’articolo 14 del Codice della Strada, che impone all’ente proprietario di garantire sicurezza e fluidità della circolazione.

 

Non è la prima volta che la questione finisce sul tavolo dell’amministrazione. Una precedente Pec, protocollata a gennaio 2024, aveva già sollecitato un intervento. E un lavoro di manutenzione era stato eseguito tra la primavera e l’estate 2025. Ma, secondo i residenti, si sarebbe trattato di un intervento insufficiente: «La situazione – scrivono – si è ripresentata a distanza di pochi mesi, a dimostrazione dell’inadeguatezza dei lavori effettuati».

 

 

 

Per via Vaiarassa, tra l'altro, l’unico provvedimento visibile degli ultimi giorni è stato il posizionamento dei cartelli con la scritta “Strada dissestata”. 

Il disagio non è solo logistico. Chi vive in contrada Spagnola è costretto, in caso di impraticabilità della traversa, a percorrere per intero il lungomare per diversi chilometri, con un allungamento dei tempi di percorrenza e maggiori costi.

 

I residenti chiedono un intervento urgente e non escludono iniziative legali «a tutela dell’incolumità dei cittadini e dei mezzi». Intanto, con le piogge che continuano a cadere sulla costa nord di Marsala, la strada resta un punto critico per l’intera zona.

 









Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...

Native | 13/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/1770996107-0-petrosino-carnevale-2026-dal-14-al-17-febbraio-quattro-giorni-di-festa.jpg

Petrosino, carnevale 2026 dal 14 al 17 febbraio: quattro giorni di festa