Cittadinanza

Strade e traffico
14/02/2026 20:04:00

Marsala, buche killer in Contrada Ventrischi: gomma scoppiata sotto la pioggia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/marsala-buche-killer-in-contrada-ventrischi-gomma-scoppiata-sotto-la-pioggia-450.jpg

Le strade di Marsala continuano a presentare il conto. E a pagarlo, ancora una volta, sono i cittadini.

A Tp24 arrivano ogni giorno segnalazioni di automobilisti esasperati per le condizioni dell’asfalto: buche profonde, rattoppi saltati, carreggiate dissestate. L’ultima denuncia arriva da Contrada Ventrischi, dove un lettore, Francesco, ha visto la propria auto danneggiata.

 

Gomma nuova distrutta

 

 

“Gomma scoppiata giorno 10 febbraio – ci scrive – comprate mesi fa nuove, a causa di una buca in Contrada Ventrischi. Cambiata sotto la pioggia nonostante non possa fare grandi sforzi per alcuni problemi di salute. Grazie Marsala… che vergogna… tanto ormai le strade sono tutte così”.

Parole amare, che raccontano non solo il danno economico, ma anche il disagio personale. Fermarsi a bordo strada, sotto la pioggia, con una ruota a terra, non è solo una scocciatura. È un rischio.

 

Un problema diffuso

 

Contrada Ventrischi non è un caso isolato. Le segnalazioni arrivano da più quartieri e periferie della città. Asfalto ceduto, buche profonde nascoste dall’acqua piovana, rattoppi che durano poche settimane.

Il maltempo degli ultimi giorni ha aggravato una situazione già compromessa. E quando l’acqua riempie le cavità, le buche diventano trappole invisibili.

 

Chi paga i danni?

 

È la domanda che molti si pongono. Perché una gomma nuova che salta, un cerchio piegato o una sospensione danneggiata hanno un costo. E non sempre lieve.

I cittadini possono chiedere il risarcimento al Comune, documentando il danno e le condizioni della strada. Ma la trafila è lunga e spesso scoraggia.

Nel frattempo, resta la sensazione di una città che viaggia a ostacoli. E di automobilisti che, ogni giorno, devono sperare di non essere i prossimi a restare fermi con le quattro frecce accese.

Se volete segnalarci altre situazioni critiche, potete scrivere alla redazione allegando foto e indicazione precisa della zona.









