Cronaca

» Ambiente
25/10/2025 07:00:00

Agrigento e Trapani si aprono al Mediterraneo con la XXXIV Rassegna del Mare

Si è aperta giovedì nell’atrio “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento, la XXXIV Rassegna del Mare, storica iniziativa promossa da Mareamico, che da oltre trent’anni valorizza il Mediterraneo come spazio di cultura, economia e sostenibilità.

 

L’edizione 2025, dal titolo “Il futuro del mare: opportunità e sfide”, proseguirà fino a domenica 26 ottobre tra Agrigento e Trapani, con un ricco programma di incontri, dibattiti e attività didattiche dedicate alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo delle “blue economy”.

 

La giornata inaugurale è stata segnata da un momento simbolico: la liberazione di “Fofa”, una tartaruga Caretta caretta curata dall’Istituto Zooprofilattico di Palermo e restituita al mare sulla spiaggia di San Leone. Presenti il presidente nazionale di Mareamico Roberto Tortoli, il delegato regionale Claudio Lombardo e Leonardo Damiani del comitato scientifico.

 

Nel corso della cerimonia, Tortoli ha sottolineato “l’urgenza di costruire una nuova economia del mare, capace di coniugare tutela ambientale e sviluppo sostenibile”. Lombardo, invece, ha ricordato l’importanza dei comportamenti quotidiani responsabili per contrastare l’inquinamento da plastica e proteggere l’ecosistema marino.

La manifestazione è organizzata da Mareamico in collaborazione con Generazione Mare, con il sostegno dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, del FEAMPA, dell’Unione Europea e del Libero Consorzio comunale di Trapani, e con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, di ENEA, CNR e Comune di Trapani.aGIGENTO









