Sport

» Basket
25/10/2025 07:00:00

La Shark va a Tortona per continuare ad essere "grande"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/la-shark-va-a-tortona-per-continuare-ad-essere-grande-450.jpg

Vincere aiuta a vincere. E' quanto si augura la Trapani Shark che questa sera alle 20.30 affronta in trasferta Derthona per la quarta giornata di serie A di pallacanestro.

Un vero banco di prova per i trapanesi che arrivano in Piemonte con il vento in poppa: 3 vittorie consecutive che hanno più che annullato la penalizzazione e rilanciato subito la squadra in classifica.

Per Trapani è la partita della maturità. La squadra di Jasmin Repesa in campionato viaggia alla grande con una difesa aggressiva che concede appena 72 punti di media e un attacco corale che fa girare la palla a meraviglia.

E poi c'è l'attesa per JD Notae che dovrebbe ritornare in gruppo, con i compagni di squadra, riportando a 12 i giocatori granata in rosa, a differenza di quanto accaduto nella prima parte della stagione.

Il play americano, infatti, ha avuto un problema fisico che lo ha fermato proprio in avvio di stagione, con tutto il peso della costruzione del gioco che è ricaduto su Arcidiacono, a volte sostituito nel ruolo da Ford.

Il coach croato ha insistito in settimana sul controllo del ritmo: “Derthona è una squadra fisica, con esperienza. Dovremo correre, ma con la testa. Vogliamo imporre il nostro gioco, non subire il loro”.

 



