Cronaca
25/10/2025 15:20:00

Trapani in lutto per il piccolo Alessandro: non ce l’ha fatta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/trapani-in-lutto-per-il-piccolo-alessandro-non-ce-l-ha-fatta-450.jpg

Non ce l’ha fatta Alessandro, il bambino di dieci anni precipitato ieri pomeriggio dal balcone del quinto piano di un’abitazione in via Pantelleria, a Trapani. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.

Affetto da una forma severa di autismo, il piccolo era caduto poco prima delle 18. I sanitari del 118 erano intervenuti immediatamente, trasportandolo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

Dopo un delicato intervento d’urgenza, era stato trasferito in serata al reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo, dove purtroppo è morto a causa delle lesioni riportate nella caduta.

Una tragedia che ha scosso profondamente la città. Nelle ultime ore, l’intera comunità trapanese si era stretta in preghiera per Alessandro e per la sua famiglia, nella speranza che potesse farcela. Oggi resta solo il silenzio e un dolore che unisce tutti.



