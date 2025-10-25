Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
25/10/2025 07:09:00

"Democrazia al lavoro", anche la Cgil Trapani alla manifestazione di Roma

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/democrazia-al-lavoro-anche-la-cgil-trapani-alla-manifestazione-di-roma-450.jpg

 La Cgil Trapani sarà presente oggi a Roma alla manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, indetta dal sindacato.


La Cgil si mobilita, scendendo in piazza, per chiedere l’aumento dei salari e delle pensioni, per dire no al riarmo, per chiedere investimenti sulla sanità e sulla scuola, per contrastare la precarietà nel mondo del lavoro e per una vera riforma fiscale.
L’appuntamento è, alle 13,30, a Roma, in piazza della Repubblica da dove partirà il corteo che si concluderà in piazza San Giovanni in Laterano, con l’intervento del segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini.


“Porteremo a Roma - dice Liria Canzoneri, segretaria generale della Cgil di Trapani - le questioni che affliggono e soffocano lo sviluppo del territorio trapanese che chiede, anzitutto, lavoro, sicurezza e rispetto dei diritti. Registriamo un alto tasso di disoccupazione e di lavoro precario, irregolare e sommerso, specie nei settori dell’edilizia e dei servizi, una realtà che va fatta emergere e contrastata.


La città di Trapani sta,  inoltre, subendo una sorta di militarizzazione a scapito dello sviluppo. L’area dell’ex aeroporto di Milo, dove doveva essere realizzato l’interporto, designata dal Ministero della Difesa come area militare fermerà il piano di sviluppo urbano. Riteniamo, invece, che il nostro territorio necessiti di investimenti mirati alla crescita economica, produttiva e infrastrutturale”.
 









Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...