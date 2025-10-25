"Democrazia al lavoro", anche la Cgil Trapani alla manifestazione di Roma

25/10/2025 07:09:00

La Cgil Trapani sarà presente oggi a Roma alla manifestazione nazionale “Democrazia al lavoro”, indetta dal sindacato.



La Cgil si mobilita, scendendo in piazza, per chiedere l’aumento dei salari e delle pensioni, per dire no al riarmo, per chiedere investimenti sulla sanità e sulla scuola, per contrastare la precarietà nel mondo del lavoro e per una vera riforma fiscale.

L’appuntamento è, alle 13,30, a Roma, in piazza della Repubblica da dove partirà il corteo che si concluderà in piazza San Giovanni in Laterano, con l’intervento del segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini.



“Porteremo a Roma - dice Liria Canzoneri, segretaria generale della Cgil di Trapani - le questioni che affliggono e soffocano lo sviluppo del territorio trapanese che chiede, anzitutto, lavoro, sicurezza e rispetto dei diritti. Registriamo un alto tasso di disoccupazione e di lavoro precario, irregolare e sommerso, specie nei settori dell’edilizia e dei servizi, una realtà che va fatta emergere e contrastata.



La città di Trapani sta, inoltre, subendo una sorta di militarizzazione a scapito dello sviluppo. L’area dell’ex aeroporto di Milo, dove doveva essere realizzato l’interporto, designata dal Ministero della Difesa come area militare fermerà il piano di sviluppo urbano. Riteniamo, invece, che il nostro territorio necessiti di investimenti mirati alla crescita economica, produttiva e infrastrutturale”.





