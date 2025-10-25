Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
25/10/2025 10:02:00

 Droga. Operazione “Pos” a Marsala, condannato uno degli imputati: assolti gli altri due

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/1761375906-0-droga-operazione-pos-a-marsala-condannato-uno-degli-imputati-assolti-gli-altri-due.jpg

Si è conclusa davanti al Giudice per le Indagini Preliminari di Marsala la fase dei giudizi abbreviati legati all’operazione “Pos”, l’inchiesta che aveva portato alla luce un vasto giro di spaccio di droga e utilizzo illecito delle carte del reddito di cittadinanza.

 

L’indagine, avviata dopo aver scoperto che alcuni beneficiari del reddito usavano la carta per acquistare stupefacenti, aveva poi portato a scoprire numerose cessioni di cocaina e crack nel quartiere Sappusi e ad altre accuse di tipo estorsivo.

 

Al termine del processo abbreviato, il Gip di Marsala ha emesso una condanna a 5 anni e 11 mesi di reclusione per A.A., riconosciuto colpevole di alcuni capi d’imputazione legati allo spaccio di droga.

Sono stati invece assolti gli altri due imputati: N.A., difeso dall’avvocata Chiara Bonafede, accusato di spaccio e di una presunta condotta estorsiva, per la quale la Procura aveva chiesto 8 anni e 9 mesi; P.A., difeso dall’avvocato Nicola Gaudino, per il quale era stata avanzata una richiesta di 9 anni e mezzo. L’uomo era accusato anche di un episodio di estorsione aggravata, per aver minacciato — con una tanica di benzina — una donna residente in una casa popolare per costringerla a lasciarla.

 

Per entrambi gli imputati assolti, che si trovavano in custodia cautelare in carcere, il giudice ha dichiarato la cessazione della misura, anche se restano detenuti per altre cause.



Giudiziaria | 2025-10-24 08:34:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/tentata-rapina-e-lesioni-condanna-confermata-per-pellicane-250.jpg

Tentata rapina e lesioni, condanna confermata per Messina

Condannati ad un anno e dieci mesi di reclusione per tentata rapina e lesioni personali in concorso, in primo grado in abbreviato dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Marsala (13 marzo 2023) e in secondo dalla Corte d’appello...







Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2025/1760425986-0-supertoys-strasatti-compie-3-anni-dal-24-ottobre-al-2-novembre-maxi-promozione-3x2.jpg

SuperToys Strasatti compie 3 anni: dal 24 ottobre al 2 novembre maxi...