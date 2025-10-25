Sezioni
Cronaca

» Piccole Storie
25/10/2025 13:00:00

Selinunte, nuova tappa per i "Compagni di scuola" dell'ITIS di Mazara 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/selinunte-nuova-tappa-per-i-compagni-di-scuola-dell-itis-di-mazara-450.jpg

Ha fatto tappa a Selinunte il lunghissimo tour iniziato oltre vent’anni fa dai “Compagni di scuola” della 4ª D dell’ITIS di Mazara del Vallo, classe degli anni ’70. Un gruppo unito da un’amicizia che ha saputo resistere al tempo, alle distanze e ai cambiamenti.

 

La composizione di quella storica classe rappresentava buona parte della Sicilia: da Castelvetrano a Marsala, da Mazara del Vallo fino a Naro e Balestrate.
A ritrovarsi, in un noto ristorante della borgata marinara di Selinunte, sono stati gli “ex ragazzi” di allora: Pasquale Lombardo (il mattatore) e Saro Triolo di Castelvetrano, Nino Orlando di Selinunte, i fratelli Pino e Mariano Ruggeri, Ignazio Parrinello e Peppe Canale di Marsala, Gino Craparotta e Filippo Calderone di Mazara, Calogero Caruana di Naro e Piero Agrusa di Balestrate.

 

A fare gli onori di casa è stato Nino Orlando, ex direttore tecnico di una nota compagnia telefonica, che ha organizzato con entusiasmo l’incontro. Ospite d’onore della serata, l’ex docente e direttore del laboratorio di impiantistica prof. Pino Giacalone, accolto con grande affetto dai suoi ex studenti.

 

A dare un tocco di eleganza e simpatia, le graziose consorti dei partecipanti, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più piacevole.
Tra aneddoti, risate e una buona dose di nostalgia, non sono mancate le battute ironiche – e, come raccontano i presenti, si è registrato “un consumo elevato di pasticche di Menefrego e Menestrafrego”, a sottolineare il clima di spensierata allegria. Il ricordo è andato anche a chi non c’è più, in particolare al compianto preside Ing. Andrea Bilardello di Marsala, ricordato con commozione da tutti. La comitiva si è salutata con la promessa di rivedersi presto: la prossima tappa sarà a Sciacca, all’inizio del nuovo anno.









