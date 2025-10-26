L'Alcamo Basket femminile accarezza il sogno della vittoria - La capolista vince 66 a 69

26/10/2025 23:25:00

È mancato davvero poco alla Sicily by Car Alcamo Basket per firmare l’impresa contro la capolista Umbertide. Al Pala "TreSanti" la squadra di coach Vincenzo Ferrara ha accarezzato a lungo la possibilità di centrare il primo successo stagionale, cedendo soltanto negli ultimi secondi dopo una partita vibrante e di grande intensità. Finisce 66-69 per le umbre, trascinate dalla serata strepitosa di Agnese Gianangeli, autrice di 22 punti e 15 rimbalzi, una doppia doppia decisiva per indirizzare l’incontro.

Le alcamesi hanno iniziato con personalità, chiudendo il primo quarto avanti 17-12 e mantenendo il controllo anche nel secondo periodo, grazie alla solidità sotto canestro di Matea Nikolic (17 punti e 6 rimbalzi) e ai canestri di Lea Hadjin (15 punti, 3 assist). Umbertide però non si è scomposta: ha progressivamente ricucito lo strappo e, dopo l’intervallo lungo, ha trovato il parziale che ha cambiato la gara. Il terzo quarto – 25-18 per le ospiti – ha spezzato il ritmo siciliano e permesso alle umbre di presentarsi all’ultimo periodo con un piccolo ma prezioso vantaggio.

Nel quarto conclusivo, però, Alcamo ha reagito con carattere. Spinta dal pubblico di casa, la squadra è tornata a un solo punto di distanza (64-65) grazie alle triple di Hadjin e Nikolic, e ai canestri di Schena (10 punti). L’ultimo minuto è stato un concentrato di emozioni: il tiro di Amatori a 29 secondi dalla fine ha fissato il 66-69, risultato che non cambierà più nonostante gli sforzi finali delle padrone di casa.

Nelle cifre di squadra, Alcamo ha tirato con il 48% dal campo e ha vinto la sfida degli assist (16 contro 6), ma ha pagato a caro prezzo qualche palla persa di troppo e la superiorità fisica di Umbertide a rimbalzo (32 a 25). Ottimo comunque l’atteggiamento, con segnali di crescita nella costruzione offensiva e nella coesione del gruppo.

La Sicily by Car può guardare avanti con fiducia al match del 1° novembre, in trasferta, contro Alpo Basket.



