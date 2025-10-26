Il Trapani torna a vincere: è 2-1 al Cerignola

26/10/2025 14:50:00

Il Trapani torna a vincere e supera 2-1 l'Audace Cerignola. Una vittoria fondamentale per la squadra granata, che esce dalla zona play-out, ma, soprattutto, per il suo allenatore Salvatore Aronica.

La sconfitta della scorsa settimana con l'Atalanta aveva fatto pensare ad un possibile esonero, poi rientrato, anche se la sua posizione era sempre traballante. La vittoria, invece, ha scacciato i fantasmi e regala al Trapani una settimana normale.

Davanti a poco meno di 3 mila spettatori, il record negativo di presenze per le partite interne del Trapani, i granata hanno avuto la capacità di partire forte, trovando subito la rete dopo 8 minuti.

A sbloccare il punteggio è stato Celeghin con un perfetto colpo di testa che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere pugliese. Trovato il vantaggio, il Trapani continua a spingere e trova anche il 2-0 con Manuel Fischnaller.

La rete dell'attaccante granata inizialmente non era stata convalidata, ma dopo un controllo al Fvs, l'arbitro ha concesso la marcatura, consegnando al Trapani il 2-0.

Soltanto a questo punto il Cerignola prova a uscire e prima colpisce la traversa, quindi, accorcia con Vitale, riaprendo la contesa.

Nella ripresa, le due squadre si sono fronteggiate, ma senza creare particolari occasioni. Da segnalare un paio di rigori reclamati dalle squadre e una conclusione di Di Noia per il Trapani e una di Sain-Mata per gli ospiti.

Dopo sei minuti di recupero, quindi, arriva il triplice fischio finale con il Trapani che può tornare a gioire. E' vittoria e, in questo momento, i granata lasciano le zone basse della classifica.



