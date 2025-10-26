Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
26/10/2025 10:59:00

Marsala, nuova notte di violenza: lunga scia di sangue in centro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/1761472938-0-marsala-nuova-notte-di-violenza-lunga-scia-di-sangue-in-centro.jpg

Ancora una notte agitata a Marsala, dove ieri sera, dopo la mezzanotte, urla e grida hanno squarciato il silenzio del centro storico.


Questa mattina, in via Ludovico Anselmi Correale, e fino a via Biagio Di Pietra, è comparsa una lunga scia di sangue: chiazze evidenti sull’asfalto, testimonianza di un episodio di violenza avvenuto nel cuore della città.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Si parla di una rissa o di un’aggressione, ma non ci sono conferme ufficiali. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare eventuali feriti.


Un’altra notte turbolenta, dunque, che lascia dietro di sé un segno di degrado e paura. 

 

L’episodio arriva a pochi giorni dalla rissa in via Salemi, davanti al supermercato Paghi Poco, dove una decina di persone si erano affrontate con bastoni e oggetti contundenti, causando feriti e momenti di panico.

Il tema della sicurezza urbana torna così prepotentemente d’attualità a Marsala, dove cresce la preoccupazione per la malamovida e per gli episodi di violenza che si ripetono ormai ogni fine settimana, nonostante il costante impegno delle forze dell’ordine.

Nei giorni scorsi, tutti i consiglieri comunali di Marsala, compreso il presidente Enzo Sturiano, hanno firmato una lettera al sindaco Massimo Grillo chiedendo di farsi portavoce presso il Prefetto di Trapani per l’istituzione di una “zona rossa” nel centro urbano.


La proposta, avanzata dal consigliere Rino Passalacqua, punta a delimitare un’area del centro storico sotto maggiore controllo, con presidi fissi, telecamere e un coordinamento più stretto tra le forze dell’ordine, sul modello di Palermo, dove — dopo l’omicidio di Paolo Taormina — sono state create tre zone rosse  con pattugliamenti, posti di blocco e controlli rafforzati.

Intanto la Procura di Marsala e il Commissariato di Polizia hanno dato un segnale importante con gli arresti per la notte di Ferragosto, quando due giovani   avevano seminato terrore sul litorale sud con pestaggi e rapine ai danni di alcuni venditori ambulanti.

Ma la città continua a fare i conti con una violenza che si ripete, ogni fine settimana, tra le strade della movida.



Cronaca | 2025-10-25 20:37:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/ragazza-di-25-anni-muore-travolta-da-un-autobus-a-palermo-250.jpg

Ragazza di 25 anni muore travolta da un autobus a Palermo

Non ce l’ha fatta Grace Opoku, la giovane di 25 anni investita ieri da un pullman in via Buonriposo, a Palermo. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime: trasportata in codice rosso all’ospedale Buccheri La Ferla, è...







Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?