Cronaca
26/10/2025 09:08:00

Sei operai in nero pagati tre euro l'ora, chiuso autolavaggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/sei-operai-in-nero-pagati-tre-euro-l-ora-chiuso-autolavaggio-450.jpg

Esiste anche il caporalato dell'autolavaggio. Spesso, dietro i tanti centri che lavano le nostre auto, si nascondono storie di sfruttamento.

 

Sei giovani, un pakistano e cinque indiani, tutti impiegati in 'nero' per undici ore di lavoro al giorno pagate circa tre euro l'ora, senza usufruire di riposo settimanale e ferie, sono stati trovati dalla polizia in un autolavaggio della circonvallazione di Catania un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Borgo e Ognina.

 

Il cittadino pakistano, privo di permesso di soggiorno, è stato segnalato all'ufficio Immigrazione della Questura per il successivo avvio delle procedure finalizzate all'espulsione.

Le verifiche eseguite dal personale dell'Asp hanno fatto emergere numerose violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre a pericolo sia i lavoratori che i clienti.

In relazione a quanto accertato è stata disposta la chiusura dell'autolavaggio e al titolare contestate sanzioni per un importo di circa 12 mila euro.



