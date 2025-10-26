Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
26/10/2025 19:26:00

La Zagara d’Autunno all’Orto Botanico di Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/si-e-conclusa-oggi-la-zagara-d-autunno-all-orto-botanico-di-palermo-450.jpg

Si è conclusa oggi, domenica 26 ottobre, la Zagara d’Autunno all’Orto Botanico di Palermo, la storica mostra-mercato dedicata al mondo delle piante, dei fiori e della biodiversità.
 Una mostra di tre giorni che anche quest’anno ha richiamato migliaia di visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più amati della città e della Sicilia.

Dal 24 al 26 ottobre, tra le antiche serre e i viali alberati dell’Orto, oltre 65 espositori provenienti da tutta Italia hanno presentato rarità botaniche, collezioni di orchidee, agrumi, cactus e piante aromatiche, insieme a strumenti per il giardinaggio e arredi naturali.

 

 Venerdì: l’inaugurazione e la rinascita della “Casa del Pozzo”

L’edizione 2025 si è aperta con un momento simbolico: la riapertura della Casa del Pozzo, un piccolo edificio di fine Ottocento restaurato e restituito alla città come nuovo spazio dedicato alla distillazione di essenze e all’installazione artistica Botanica Meraviglia, ideata dal fotografo Alessandro Sala e dalla giornalista Francesca Berardi, con la curatela di Maria Chiara Di Trapani.
 All’inaugurazione erano presenti il Rettore Massimo Midiri, il presidente di UniPa Heritage Michelangelo Gruttadauria e il direttore dell’Orto Rosario Schicchi.

Sempre nella giornata inaugurale, grande successo ha riscosso il laboratorio I profumi della memoria a cura di Christian Escriva, esperto di piante aromatiche, insieme a Odile Sallantin e Georges Ferrando, che hanno guidato i partecipanti in un viaggio sensoriale tra ricordi e fragranze.

 

 Sabato: libri, orchidee e laboratori per bambini

La giornata di sabato è stata dedicata al dialogo tra scienza e cultura, con gli incontri letterari organizzati presso la sala conferenze dell’Orto.
 Tra i protagonisti, il fotografo Angelo Sganzerla con Di fiori e di spine, un viaggio nel mondo delle succulente, e il direttore Rosario Schicchi con la presentazione de I semi della vita.
 Nel pomeriggio, spazio anche al focus sulla Vaniglia, a cura di Tiziana Turco e Lia Amato, e ai laboratori per bambini promossi da CoopCulture, che come ogni anno hanno reso la Zagara un evento a misura di famiglia.

 

 Domenica: agrumi, premi e chiusura nel segno della biodiversità

La giornata conclusiva, quella di domenica, ha celebrato uno dei simboli della Sicilia: gli agrumi.
 Alle 11.30 si è tenuto l’incontro Il viaggio degli agrumi in Italia, con Paola Fanucci e Alberto Tintori, autori dell’omonimo volume, insieme a Paolo Inglese e Giuseppe Lo Pilato, che ha raccontato la storia dell’arancio sanguinello ‘Ncannalatri del Giardino della Kolymbethra.
 A seguire, una visita guidata al campo collezione agrumi, tra profumi e racconti di varietà antiche.

Nel pomeriggio, il focus The art of Euphorbia hybrids con gli esperti thailandesi Mr. Santiporn Sangchai e Warita Sinthuyont, e le visite alla rinnovata Serra delle Cactacee, che ospita oltre tremila esemplari, hanno chiuso l’ultima giornata tra curiosità scientifiche e bellezza naturale.

L’evento si è concluso con la consegna del Premio annuale alla migliore collezione botanica e al miglior stand espositivo, un riconoscimento che ogni anno celebra la passione e la competenza dei vivaisti.

 

Una festa della natura che fa bene alla città

Anche quest’anno la Zagara d’Autunno non è stata solo una mostra-mercato, ma un’occasione di incontro tra natura, arte e divulgazione.
 Tra i viali dell’Orto, famiglie, studenti, turisti e appassionati hanno riscoperto il valore della lentezza, del rispetto e della conoscenza del mondo vegetale.
 Un evento che, edizione dopo edizione, si conferma come uno dei più importanti appuntamenti del panorama culturale e scientifico palermitano.

L’Orto Botanico, ancora una volta, si rivela non solo un museo a cielo aperto, ma un laboratorio vivo di idee, dialoghi e meraviglia.
 Un luogo dove la bellezza della natura si intreccia con la storia e dove la città, per tre giorni, torna a respirare aria pulita, profumo di zagara e speranza.









Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?