Mazara, lungomare chiuso per lavori da lunedì

26/10/2025 04:41:00

Proseguono i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali nel lungomare di Mazara che risultano deteriorati.



Da lunedì 27 ottobre sarà chiuso al traffico ed alle fermate dei veicoli il tratto di lungomare compreso tra la via Santissimo Salvatore e la via XXVII Maggio. L'ordinanza che istituisce i divieti non è stata modificata ma, d'intesa tra assessorato ai Lavori Pubblici, Polizia Municipale e l'impresa che sta effettuando gli interventi, la sua attuazione è stata modulata rispetto al cronoprogramma di interventi, consentendo ad esempio nei week end e nei giorni nei quali non sono stati effettuati i lavori la libera circolazione come avvenuto in questi giorni.

"Lunedì 27 ottobre - annuncia l'assessore Torrente - il tratto di lungomare compreso tra la via Santissimo Salvatore all'altezza della Cattedrale e la via XXVII Maggio sarà chiuso al traffico per consentire gli interventi sugli attraversamenti pedonali principali di quel tratto. Pertanto invitiamo cittadini, automobilisti e centauri alla collaborazione evitando di parcheggiare i mezzi già dall'alba di lunedì per consentire lo svolgimento dei lavori ed evitare spiacevoli multe. Proseguiremo gli interventi cercando di creare meno disagi possibili alla circolazione veicolare e chiudendo effettivamente i tratti di lungomare interessati solo nel corso dei lavori. Questo tratto dovrebbe essere chiuso fino al 30 ottobre per poi passare dopo le festività di Ognissanti nel tratto finale, ma se si riuscirà a terminare prima gli interventi riapriremo la strada anticipatamente".

Il cronoprogramma dei lavori, che vengono realizzati dall'impresa Foderà Biagio di Mazara del Vallo (con un ribasso del 25,24% sull'importo a base d'asta di euro 23.194,86.) si concluderà con interventi dal 3 al 7 novembre - salvo modifiche - nel tratto compreso tra la via XXVII Maggio e l'ingresso del Mahara Hotel.



