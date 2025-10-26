Zaino "sospeso" all'Istituto "Di Matteo" di Castelvetrano

26/10/2025 02:01:00

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà e un segno di vicinanza al mondo della scuola.

A Castelvetrano il Lions Club ha promosso l’iniziativa “Zaino Sospeso”, che ha permesso di raccogliere e donare materiale didattico agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”.

Grazie alla collaborazione delle cartolibrerie Dadà di Andrea Pecorella e Bua di Piazza Dante, sono stati consegnati quaderni, penne, zaini e astucci destinati ai bambini e ai ragazzi che ne avevano più bisogno.

Un gesto semplice ma significativo, che unisce la comunità nel sostegno al diritto allo studio e rafforza il legame tra scuola e territorio.

La dirigente scolastica Anna Vania Stallone ha espresso gratitudine alla presidente del Lions Club Agata Calandro, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, che promuovono la solidarietà e il valore dell’educazione come bene comune.



