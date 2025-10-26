Sezioni
Scuola
26/10/2025 02:01:00

Zaino "sospeso" all'Istituto "Di Matteo" di Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-10-2025/zaino-sospeso-all-istituto-di-matteo-di-castelvetrano-450.jpg

Un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà e un segno di vicinanza al mondo della scuola.

 

 A Castelvetrano il Lions Club ha promosso l’iniziativa “Zaino Sospeso”, che ha permesso di raccogliere e donare materiale didattico agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”.

 

Grazie alla collaborazione delle cartolibrerie Dadà di Andrea Pecorella e Bua di Piazza Dante, sono stati consegnati quaderni, penne, zaini e astucci destinati ai bambini e ai ragazzi che ne avevano più bisogno.

Un gesto semplice ma significativo, che unisce la comunità nel sostegno al diritto allo studio e rafforza il legame tra scuola e territorio.

 

La dirigente scolastica Anna Vania Stallone ha espresso gratitudine alla presidente del Lions Club Agata Calandro, sottolineando l’importanza di iniziative come questa, che promuovono la solidarietà e il valore dell’educazione come bene comune.



