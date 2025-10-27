Bimba chiama il Telefono Azzurro: "Mamma e il suo compagno ci violentano"

27/10/2025 14:53:00

Una telefonata carica di una sofferenza indicibile, ma anche di coraggio. È quella che una bambina ha fatto al Telefono Azzurro. Una voce flebile che ha squarciato il muro del silenzio su un incubo domestico, innescando un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di due persone: la madre 30enne della piccola e il compagno di lei, 44enne.

La chiamata d’aiuto è stata immediatamente inoltrata ai Carabinieri della Compagnia di Monreale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, hanno rapidamente confermato il racconto agghiacciante della minore.

Dalle prime ricostruzioni, emerse dalle dichiarazioni della bambina e dalle successive verifiche, i due fratelli – lei e il suo fratello maggiore – sarebbero stati costretti a subire reiterate violenze sessuali all’interno delle mura domestiche, in un comune della provincia palermitana. Gli abusi, secondo quanto accertato, sarebbero stati orchestrati proprio dalla figura che avrebbe dovuto garantire loro la massima protezione: la madre naturale, insieme al suo convivente.

I militari sono quindi entrati in azione, eseguendo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro dell’appartamento e di dispositivi elettronici – telefoni cellulari e computer – ora al centro delle analisi per ricostruire la dinamica completa dei fatti.

Per la donna e il suo compagno è scattata la custodia cautelare in carcere, con l’accusa di atti sessuali con minorenne.

Un epilogo giudiziario che segna, si spera, l’inizio di una rinascita per i due giovani fratelli. I minori sono stati immediatamente allontanati dalla casa e posti in sicurezza, affidati a una struttura protetta dove potranno ricevere l’indispensabile supporto psicologico per elaborare il trauma subito.

La loro salvezza è arrivata grazie all'incredibile forza di una bambina che, in un momento di disperazione, ha trovato la lucidità e il coraggio di rompere la catena dell'orrore e chiedere aiuto.




