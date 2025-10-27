Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
27/10/2025 14:53:00

Bimba chiama il Telefono Azzurro: "Mamma e il suo compagno ci violentano"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761573213-0-bimba-chiama-il-telefono-azzurro-mamma-e-il-suo-compagno-ci-violentano.jpg

Una telefonata carica di una sofferenza indicibile, ma anche di coraggio. È quella che una bambina ha fatto al Telefono Azzurro. Una voce flebile che ha squarciato il muro del silenzio su un incubo domestico, innescando un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di due persone: la madre 30enne della piccola e il compagno di lei, 44enne.

 

La chiamata d’aiuto è stata immediatamente inoltrata ai Carabinieri della Compagnia di Monreale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, hanno rapidamente confermato il racconto agghiacciante della minore.

Dalle prime ricostruzioni, emerse dalle dichiarazioni della bambina e dalle successive verifiche, i due fratelli – lei e il suo fratello maggiore – sarebbero stati costretti a subire reiterate violenze sessuali all’interno delle mura domestiche, in un comune della provincia palermitana. Gli abusi, secondo quanto accertato, sarebbero stati orchestrati proprio dalla figura che avrebbe dovuto garantire loro la massima protezione: la madre naturale, insieme al suo convivente.

I militari sono quindi entrati in azione, eseguendo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro dell’appartamento e di dispositivi elettronici – telefoni cellulari e computer – ora al centro delle analisi per ricostruire la dinamica completa dei fatti.

 

Per la donna e il suo compagno è scattata la custodia cautelare in carcere, con l’accusa di atti sessuali con minorenne.

Un epilogo giudiziario che segna, si spera, l’inizio di una rinascita per i due giovani fratelli. I minori sono stati immediatamente allontanati dalla casa e posti in sicurezza, affidati a una struttura protetta dove potranno ricevere l’indispensabile supporto psicologico per elaborare il trauma subito.

La loro salvezza è arrivata grazie all’incredibile forza di una bambina che, in un momento di disperazione, ha trovato la lucidità e il coraggio di rompere la catena dell’orrore e chiedere aiuto. 









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...