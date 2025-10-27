Sezioni
Cultura
27/10/2025 00:02:00

Torna a Castelvetrano il PalmosaFest

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/torna-a-castelvetrano-il-palmosafest-450.jpg

Si presenta venerdì 31 ottobre, alle 18, all'ex convento dei minimi, la quarta edizione del «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. La kermesse, da novembre ad aprile, proporrà una serie di incontri di altissima qualità.

 

Questa quarta edizione, il cui tema-conduttore sarà «Tra i nodi del dolore, la luce delle parole», è dedicata a Dea Mastronardi, la giovane lucana che l'anno scorso, a soli 15 anni, vittima del disagio adolescenziale, si tolse la vita proprio in coincidenza dell’inizio della rassegna.

 

Alla presentazione del cartellone (nel corso della quale verranno svelati gli autori ospiti della rassegna) interverranno, oltre alla direttrice culturale Jana Cardinale, la presidente dell'associazione «Palmosa-Kore» (quest'anno anche direttore artistico), Bia Cusumano, e Mirna Mastronardi, madre della giovane Dea. Saranno inoltre presenti il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini; l'assessore alla Cultura e all'Istruzione, Rosalia Ventimiglia; il parlamentare regionale Giuseppe Bica.

 

La quarta edizione della kermesse, che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese, verrà organizzata congiuntamente dall'associazione «Palmosa-Kore» e dal Comune di Castelvetrano, che sosterrà la rassegna grazie al finanziamento del Centro per il libro e la lettura (un ramo del Ministero della Cultura), ottenuto nell'ambito del bando «Città che legge», il cui progetto, «Trame narrative», è stato coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani.

 

Inoltre, pochi giorni fa è stata sottoscritta la convenzione tra la «Palmosa-Kore» e il Polo liceale «Cipolla-Gentile-Pantaleo» di Castelvetrano guidato dalla dirigente scolastica Giulia Flavio, che abilita il festival per il percorso di formazione «scuola-lavoro» per gli studenti del triennio.



