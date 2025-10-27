Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
27/10/2025 11:35:00

Trapani, incontro su “Operaicidio”: riflettori sulle morti sul lavoro e la legalità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/trapani-incontro-su-operaicidio-riflettori-sulle-morti-sul-lavoro-e-la-legalita-450.jpg

Un doppio appuntamento per riflettere su una delle piaghe più gravi del Paese, quella delle morti sul lavoro.

Venerdì 7 novembre 2025, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani presenta il libro “Operaicidio”, scritto dal magistrato Bruno Giordano e dal giornalista Marco Patucchi, nell’ambito del progetto “Itinerari di Comunità”, dedicato all’inclusione sociale e alla prevenzione della devianza.

L’incontro principale si terrà alle 16.30 al Conservatorio “Antonio Scontrino”, con la partecipazione degli autori che dialogheranno con il pubblico sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle “nuove schiavitù”. L’evento è sostenuto dalla Prefettura e dal Tribunale di Trapani, e coinvolge realtà pubbliche e private del mondo produttivo. La mattina, dalle 9.00 al Teatro T. Pardo, sarà proiettato il docufilm “Articolo 1” di Luca Bianchini, prodotto da Alveare Cinema con Rai Documentari, ispirato proprio al libro Operaicidio. Una testimonianza per sensibilizzare studenti e cittadini sul valore della legalità e della sicurezza come diritto fondamentale.



Cultura | 2025-10-27 00:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/torna-a-castelvetrano-il-palmosafest-250.jpg

Torna a Castelvetrano il PalmosaFest

Si presenta venerdì 31 ottobre, alle 18, all'ex convento dei minimi, la quarta edizione del «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale....







Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?