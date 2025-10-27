Trapani, incontro su “Operaicidio”: riflettori sulle morti sul lavoro e la legalità

27/10/2025 11:35:00

Un doppio appuntamento per riflettere su una delle piaghe più gravi del Paese, quella delle morti sul lavoro.

Venerdì 7 novembre 2025, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani presenta il libro “Operaicidio”, scritto dal magistrato Bruno Giordano e dal giornalista Marco Patucchi, nell’ambito del progetto “Itinerari di Comunità”, dedicato all’inclusione sociale e alla prevenzione della devianza.

L’incontro principale si terrà alle 16.30 al Conservatorio “Antonio Scontrino”, con la partecipazione degli autori che dialogheranno con il pubblico sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle “nuove schiavitù”. L’evento è sostenuto dalla Prefettura e dal Tribunale di Trapani, e coinvolge realtà pubbliche e private del mondo produttivo. La mattina, dalle 9.00 al Teatro T. Pardo, sarà proiettato il docufilm “Articolo 1” di Luca Bianchini, prodotto da Alveare Cinema con Rai Documentari, ispirato proprio al libro Operaicidio. Una testimonianza per sensibilizzare studenti e cittadini sul valore della legalità e della sicurezza come diritto fondamentale.



