Campobello: la Croce Rossa allestisce il campo migranti nell'ex oleificio Fontane d'Oro

27/10/2025 09:00:00

A Campobello di Mazara prende forma, in queste ore, il nuovo campo di accoglienza per i lavoratori migranti stagionali impegnati nella raccolta delle olive. L’area individuata è quella dell’ex oleificio Fontane d’Oro, già da tempo destinata a questo scopo, dove verranno montate le unità abitative fornite dall’UNHCR.

L’intervento è stato affidato in via temporanea al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana, che si occuperà del montaggio, della gestione e successivamente dello smontaggio delle strutture. L’affidamento è stato disposto dal Comune di Campobello grazie ai 50 mila euro messi a disposizione dal Dipartimento regionale della Protezione Civile.

I lavori sono già partiti: la Croce Rossa sta installando le tende rigide donate dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati alla Prefettura di Trapani. Si tratta di un intervento necessario in un periodo dell’anno in cui il territorio campobellese registra un forte afflusso di migranti economici, molti dei quali trovano impiego nella raccolta delle olive.

Una parte di questi lavoratori stagionali viene ospitata direttamente dalle aziende agricole, mentre altri – privi di alloggio – sono costretti a sistemazioni di fortuna. A loro è destinato il campo di Fontane d’Oro, dove nei mesi scorsi sono stati completati i lavori di ampliamento e riqualificazione: nuove batterie di servizi igienici e docce, un’area asfaltata e illuminata sul lato sud e spazi predisposti per accogliere le unità abitative. L’obiettivo è offrire una sistemazione più dignitosa e sicura a chi, ogni anno, contribuisce con il proprio lavoro a una delle principali campagne agricole del territorio.



