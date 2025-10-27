Sezioni
Economia

» Lavoro
27/10/2025 16:51:00

Selezioni a Trapani per cuoco, barista, pizzaiolo, elettricista, mozzo. Come partecipare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761580737-0-selezioni-a-trapani-per-cuoco-barista-pizzaiolo-elettricista-mozzo-come-partecipare.png

Opportunità di lavoro con Grimaldi Lines, una delle principali compagnie di navigazione italiane, che avvia una nuova campagna di selezione per diverse figure professionali.
La giornata dedicata alla provincia di Trapani si terrà giovedì 20 novembre 2025, dalle 9.30 alle 16.00, presso la sede dei Servizi per il Lavoro della Provincia di Trapani, in Piazzale Falcone e Borsellino n. 24.

Durante il Recruiting Day sarà possibile sostenere colloqui diretti con i selezionatori della compagnia e scoprire le opportunità di carriera a bordo delle navi Grimaldi, che ogni anno impiegano centinaia di professionisti tra equipaggio e personale di bordo.

Tra le posizioni ricercate figurano:

  • cuoco e aiuto cuoco
  • pizzaiolo
  • barista e addetto alla ristorazione
  • elettricista di bordo
  • mozzo e personale tecnico
  • camerieri e addetti alla sala
  • operatori per servizi alberghieri e pulizie di bordo

Per partecipare alla selezione è necessario registrarsi online compilando il modulo disponibile a questo link:
Modulo di iscrizione e dettagli sulle posizioni aperte

Nei giorni precedenti all’evento, il Centro per l’Impiego di Trapani organizzerà incontri di orientamento per aiutare i candidati a prepararsi al colloquio.
Le date e le modalità di partecipazione saranno pubblicate sui canali social ufficiali del Servizio XV Centro per l’Impiego di Trapani, su Facebook e Instagram.

L’iniziativa rientra tra le attività di collaborazione tra i Servizi Pubblici per il Lavoro e le grandi aziende nazionali per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di figure qualificate, in un settore – quello marittimo e turistico – che continua a offrire opportunità concrete di occupazione e crescita professionale.

Data: giovedì 20 novembre 2025
Luogo: Servizi per il Lavoro della Provincia di Trapani – Piazzale Falcone e Borsellino, 24
Orario: 9.30 – 16.00
Registrazione: clicca qui per partecipare









