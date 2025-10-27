Sezioni
Cronaca

» Meteo
27/10/2025 07:00:00

Sicilia, dal caldo estivo a vento e pioggia. Arriva l'autunno: oggi allerta gialla

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-10-2025/sicilia-dal-caldo-estivo-alle-piogge-finisce-l-ottobrata-in-arrivo-il-maltempo-450.jpg

Addio all’estate fuori stagione: dopo un weekend da record, con temperature fino a 35 gradi e spiagge affollate , la Sicilia si prepara a salutare l’ottobrata e a fare i conti con un ritorno improvviso dell’autunno. 

 

Domenica 26 ottobre ha regalato uno spettacolo surreale: mare calmo, cielo terso e bagnanti in acqua come in pieno luglio. A Palermo famiglie intere si sono riversate a Mondello, con pasta al forno e ombrelloni; nel Catanese e nel Siracusano il termometro ha toccato 35°C.

 

Ma il quadro è destinato a cambiare rapidamente.
Già da lunedì 27 ottobre, secondo gli esperti  l’alta pressione lascerà spazio a un graduale peggioramento, con piovaschi sparsi e venti in rinforzo, soprattutto sui versanti tirrenici. Le temperature cominceranno a scendere, ponendo fine a questa lunga parentesi estiva. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni interessate — cui spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile sui territori — ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Nella Sicilia tirrenica è prevista l'allerta meteo gialla, come disposto dalla protezione civile. Si prevedono forti raffiche di vento.

 

 

L'autunno sta entrando nel vivo, con una circolazione atmosferica più instabile che porterà piogge, temporali e cali termici tra la fine del mese e Halloween.

 

Il peggioramento atteso da giovedì 30 ottobre porterà piogge diffuse su gran parte d’Italia e anche sulla Sicilia, dove torneranno venti forti e temporali.
Sopra i 2000 metri, è attesa la prima neve della stagione, mentre lungo le coste le temperature torneranno su valori più in linea con la media di fine ottobre.

Insomma, dopo l’illusione estiva di questo weekend da record, l’autunno è pronto a riprendersi la scena — con pioggia, vento e quell’atmosfera da Halloween che, a quanto pare, arriverà puntuale.



