Ponte Sullo Stretto, Floridia (M5S): "Troppi sprechi. Stop a questa macchina mangia soldi"

27/10/2025 10:00:00

“Lo abbiamo chiamato fin dall’inizio l’Affare Ponte, perché sapevamo che del ponte non avremmo visto neanche la prima pietra, ma solo lo spreco di fiumi di soldi pubblici.” Così la senatrice Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza Rai e voce del Movimento 5 Stelle, commenta la nuova battuta d’arresto per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

Floridia torna all’attacco dopo che l’Ufficio Controllo della Corte dei Conti ha deciso di non registrare la delibera del CIPESS, il comitato interministeriale presieduto da Giorgia Meloni, che aveva approvato il progetto definitivo dell’opera voluta dal ministro Matteo Salvini. Il fascicolo è stato trasmesso alla Sezione Centrale della Corte, che si pronuncerà il prossimo 29 ottobre.

Secondo la senatrice, i magistrati contabili avrebbero evidenziato pareri mancanti, coperture finanziarie da validare, criticità nell’iter ambientale e una istruttoria documentale da integrare. “Un progetto che non sta in piedi – sostiene Floridia – e che ora arriva alla resa dei conti.”

Per la parlamentare pentastellata, la vicenda conferma tutte le perplessità sollevate dal suo movimento: “Non era ideologica la nostra opposizione, ma basata su criticità evidenti, economiche, legali e tecniche, che adesso stanno emergendo con chiarezza. Abbiamo chiesto di fermare per tempo una macchina mangia soldi che ha ignorato cittadini e territori.”

Floridia parla anche di responsabilità politica: “Se la Corte dei Conti negherà il visto alla delibera CIPESS, dovrà essere chiaro che non si è trattato di un gioco. Montagne di fondi pubblici sono già stati spesi in attività inutili, risorse destinate a Sicilia e Calabria sono state sottratte senza motivo. Salvini dovrà trarne le conseguenze e dimettersi.”

Il prossimo appuntamento davanti alla Corte, fissato per il 29 ottobre, si preannuncia decisivo per il futuro del controverso progetto del Ponte sullo Stretto.



