Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Protagonisti
27/10/2025 06:00:00

Bica: “Manovra gestita male. Troppe tensioni in maggioranza, ma non è colpa di FdI"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/bica-manovra-gestita-male-troppe-tensioni-in-maggioranza-ma-non-e-colpa-di-fdi-450.jpg

Le polemiche sulla manovra quater e le liti interne alla maggioranza continuano a scuotere Palazzo dei Normanni. Ma il deputato regionale Giuseppe Bica, di Fratelli d’Italia, prova a mettere ordine: “La verità è che la manovra è stata impostata male, ma resta valida nei suoi contenuti. E no, i franchi tiratori non erano di Fratelli d’Italia. Chi vuole cercare i colpevoli, guardi altrove”.

 

Secondo Bica, la variazione di bilancio da oltre 200 milioni di euro, approvata tra caos e voto segreto, contiene “risorse importanti per agricoltura, imprese e welfare”, ma è stata gestita “con troppa fretta e poca lucidità politica”. “Si poteva semplicemente ritirarla e rinviare la votazione — spiega — evitando quello che poi è diventato uno scontro interno tutto politico”.

Sulle accuse rivolte al suo partito, Bica è netto: “La comunicazione ha fatto credere che la colpa fosse nostra, ma non è così. In aula eravamo compatti, i dodici deputati di Fratelli d’Italia hanno votato secondo coscienza e responsabilità”.

 

“Il voto segreto è una pratica codarda”

Il deputato trapanese è anche tra i più convinti sostenitori dell’abolizione del voto segreto all’Ars: “Un parlamentare deve metterci la faccia. Nascondersi dietro il voto segreto è una codardia politica. Chi ha un’idea diversa deve avere il coraggio di esprimerla apertamente”.

 

“Imprese, agricoltura e welfare al centro della prossima finanziaria”

Guardando avanti, Bica anticipa le priorità della prossima legge di bilancio: “Il governo Schifani continuerà a puntare su imprese, occupazione, agricoltura e welfare. Servono programmazione e stabilità, non continue correzioni a fine anno”.

 

“Le cave di Custonaci torneranno a vivere”

Da ingegnere e originario di Custonaci, Bica rivendica il suo impegno sul fronte ambientale: “Con un nuovo disegno di legge, voglio favorire il recupero delle cave dismesse utilizzando materiali inerti e rifiuti non pericolosi. È un modo per ridare vita a quei luoghi e sostenere l’economia del marmo in modo ecologico”.

 

“La Sicilia ultima per lettura? Mi vergogno”

Infine, un passaggio dedicato alla cultura: “La Sicilia è ultima in Italia per numero di lettori. È un dato vergognoso. Nella prossima finanziaria proporrò più fondi per le biblioteche comunali e un incentivo ai progetti di promozione della lettura, soprattutto nei piccoli centri”.

Ecco l’intervista video integrale all’on. Giuseppe Bica.









Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-10-2025/1761140982-0-viaggi-perche-agli-italiani-piace-tanto-sharm-el-sheikh.jpg

Viaggi: perché agli italiani piace tanto Sharm El Sheikh?