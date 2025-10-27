Bica: “Manovra gestita male. Troppe tensioni in maggioranza, ma non è colpa di FdI"
Le polemiche sulla manovra quater e le liti interne alla maggioranza continuano a scuotere Palazzo dei Normanni. Ma il deputato regionale Giuseppe Bica, di Fratelli d’Italia, prova a mettere ordine: “La verità è che la manovra è stata impostata male, ma resta valida nei suoi contenuti. E no, i franchi tiratori non erano di Fratelli d’Italia. Chi vuole cercare i colpevoli, guardi altrove”.
Secondo Bica, la variazione di bilancio da oltre 200 milioni di euro, approvata tra caos e voto segreto, contiene “risorse importanti per agricoltura, imprese e welfare”, ma è stata gestita “con troppa fretta e poca lucidità politica”. “Si poteva semplicemente ritirarla e rinviare la votazione — spiega — evitando quello che poi è diventato uno scontro interno tutto politico”.
Sulle accuse rivolte al suo partito, Bica è netto: “La comunicazione ha fatto credere che la colpa fosse nostra, ma non è così. In aula eravamo compatti, i dodici deputati di Fratelli d’Italia hanno votato secondo coscienza e responsabilità”.
“Il voto segreto è una pratica codarda”
Il deputato trapanese è anche tra i più convinti sostenitori dell’abolizione del voto segreto all’Ars: “Un parlamentare deve metterci la faccia. Nascondersi dietro il voto segreto è una codardia politica. Chi ha un’idea diversa deve avere il coraggio di esprimerla apertamente”.
“Imprese, agricoltura e welfare al centro della prossima finanziaria”
Guardando avanti, Bica anticipa le priorità della prossima legge di bilancio: “Il governo Schifani continuerà a puntare su imprese, occupazione, agricoltura e welfare. Servono programmazione e stabilità, non continue correzioni a fine anno”.
“Le cave di Custonaci torneranno a vivere”
Da ingegnere e originario di Custonaci, Bica rivendica il suo impegno sul fronte ambientale: “Con un nuovo disegno di legge, voglio favorire il recupero delle cave dismesse utilizzando materiali inerti e rifiuti non pericolosi. È un modo per ridare vita a quei luoghi e sostenere l’economia del marmo in modo ecologico”.
“La Sicilia ultima per lettura? Mi vergogno”
Infine, un passaggio dedicato alla cultura: “La Sicilia è ultima in Italia per numero di lettori. È un dato vergognoso. Nella prossima finanziaria proporrò più fondi per le biblioteche comunali e un incentivo ai progetti di promozione della lettura, soprattutto nei piccoli centri”.
Ecco l’intervista video integrale all’on. Giuseppe Bica.
Tre riconoscimenti di prestigio per Cantine Paolini nella guida The WineHunter Award 2025, risultato del meticoloso lavoro delle 14 commissioni d'assaggio coordinate da Helmuth Köcher. La cantina cooperativa di Marsala si...
L’amministrazione guidata da Massimo Grillo “continua a fare propaganda a ridosso delle elezioni”, mentre la città resta alle prese con disservizi e scelte discutibili. E' netto, Vito Milazzo, consigliare comunale a...
La Morgan School si prepara a celebrare Halloween con un evento aperto a tutti, nelle sedi di Marsala (viale Whitaker, 19) e Mazara del Vallo (via Tiziano Vecellio, 20). L’appuntamento è per venerdì 31...
Le polemiche sulla manovra quater e le liti interne alla maggioranza continuano a scuotere Palazzo dei Normanni. Ma il deputato regionale Giuseppe Bica, di Fratelli d’Italia, prova a mettere ordine: “La verità è che la...
Sharm El Sheikh è da anni una delle mete preferite dagli italiani per le vacanze, un luogo capace di unire il relax balneare all’esperienza di un territorio dal forte richiamo culturale e naturale. Situata sulla...