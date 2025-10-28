Sezioni
Cronaca

» Ambiente
28/10/2025 11:12:00

Gibellina, incontro dibattito dal tema "Salviamo il paesaggio dalla crisi climatica"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761646423-0-gibellina-incontro-dibattito-dal-tema-salviamo-il-paesaggio-dalla-crisi-climatica.jpg

Legambiente Sicilia organizza un incontro–dibattito “Salviamo il paesaggio dalla crisi climatica” che si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 16.00 presso la Fondazione Orestiadi – Baglio Di Stefano, Gibellina (TP).

A venticinque anni dalla firma della Convenzione Europea del Paesaggio, e a pochi mesi dal 2026 che vedrà Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, l’incontro sarà l’occasione per riflettere su come la transizione energetica possa diventare un motore di rigenerazione del paesaggio e di immaginazione collettiva del futuro in termini di benefici economici, ambientali e sociali per i territori, attraverso una pianificazione consapevole delle aree idonee e non idonee e un nuovo patto tra energia, cultura e comunità locali. 

Alla tavola rotonda interverranno il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, la Vice Sindaco di Santa Ninfa Rosalinda Genco, Tommaso Castronovo presidente di Legambiente Sicilia, con il contributo di Fausto Ferruzza, Responsabile nazionale Paesaggio di Legambiente. L’incontro sarà introdotto e coordinato da Anita Astuto, Responsabile Energia e Clima di Legambiente Sicilia a cui seguiranno le relazioni di Ugo Carlotto, Project Manager Origination & Development Italy RWE e Fabio Torregrossa, responsabile Sicilia Tozzi Green, rappresentanti delle aziende energetiche titolari di due progetti di impianti da fonti rinnovabili – un agrivoltaico e un repowering eolico – che interessano il territorio. L’iniziativa, ospitata al Baglio Di Stefano della Fondazione Orestiadi, sarà preceduta da una visita guidata al Museo delle Trame Mediterranee, a cura del direttore Enzo Fiammetta, che aprirà i lavori.









