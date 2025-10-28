Sezioni
Sport

Basket
28/10/2025 10:56:00

Trapani Shark multata: offese dei tifosi. È l’unica sanzione della Serie A

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/trapani-shark-multata-offese-dei-tifosi-l-unica-sanzione-della-serie-a-450.jpg

La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ha pubblicato le sanzioni disciplinari della 4ª giornata della LegaBasket Serie A 2025/26, e tra i club colpiti figura la Trapani Shark, unica squadra multata tra le sedici del massimo campionato.

La società granata dovrà pagare 2.666 euro per “offese collettive e frequenti nei confronti di un tesserato ben individuato”, in violazione dell’articolo 27, comma 4bd, e dell’articolo 24, comma 4 del Regolamento di Giustizia.

Secondo quanto riportato nel bollettino ufficiale, gli insulti sarebbero stati rivolti al giocatore Christian Vital. Il giudice sportivo ha quindi sanzionato il club per il comportamento scorretto del pubblico.

 

La multa alla Trapani Shark arriva in un momento di forte tensione per l’ambiente sportivo trapanese, già al centro del dibattito per le polemiche sul futuro delle partite interne e per le recenti dichiarazioni del presidente Valerio Antonini. Un clima acceso che continua a far discutere anche fuori dal parquet.









