Mazara, blitz della Polizia Municipale in Piazzetta dello Scalo: multe e sanzioni

28/10/2025 11:42:00

Nuovo intervento notturno della Polizia Municipale di Mazara in Piazzetta dello Scalo. Il servizio, coordinato dal comandante Vincenzo Menfi, è scattato la notte scorsa con il supporto di altre forze dell’ordine e ha previsto il blocco temporaneo delle vie d’accesso e di uscita dell’area.

Nel corso dei controlli sono stati verificati diversi mezzi adibiti al trasporto di prodotti ittici. Due conducenti sono stati sanzionati con il ritiro della patente perché alla guida di veicoli privi di assicurazione. Altri tre mezzi sono risultati sprovvisti di revisione, e i rispettivi proprietari sono stati multati.

Sanzioni anche per alcuni operatori del settore ittico che trasportavano prodotti senza la necessaria Scia sanitaria, documento obbligatorio per garantire la tracciabilità e la sicurezza alimentare. Inoltre, sono state elevate multe per sversamento di rifiuti liquidi sulla sede stradale.

Si tratta del secondo blitz in un mese nella stessa zona, nell’ambito di un’azione mirata a ripristinare condizioni di igiene e sicurezza, oltre che a contrastare comportamenti irregolari legati alla commercializzazione dei prodotti ittici.



