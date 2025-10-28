Sezioni
Cultura
28/10/2025 11:07:00

“Alla Fonte di Euterpe”: poesia, musica e spirito al Teatro Sollima di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761646055-0-alla-fonte-di-euterpe-poesia-musica-e-spirito-al-teatro-sollima-di-marsala.jpg

Un viaggio tra parola, musica e introspezione. 

È questo il cuore di “Alla Fonte di Euterpe”, lo spettacolo inedito scritto e diretto da Gianni Bilardello, in scena il 31 ottobre alle 21.00 al Teatro Comunale Eliodoro Sollima di Marsala, come evento fuori programma della Stagione Concertistica “L. Van Beethoven”. 

L’opera, divisa in quattro quadri, è un percorso sensoriale che indaga la nascita della creazione artistica, l’amore, il rapporto con il divino e la memoria come eternità dell’anima. Sul palco, la musa Euterpe, interpretata da Annaclara Patti, diventa simbolo di quella bellezza che da sempre ispira e tormenta gli artisti. Accanto a Bilardello, che dà voce a un intenso monologo sul mistero dell’arte, partecipano figure di spicco del panorama culturale: Angela Trapani, pittrice marsalese, e Giorgio Magnato, attore e regista, che guida la parte teatrale. La dimensione musicale è affidata al soprano Antonella Urso, al tenore Salvy Marino e a un ensemble dal vivo con Leonardo Pavia al pianoforte, Rosanna Angileri al violino e Nicolò Guirreri al violoncello. Nel corso dello spettacolo la poesia si intreccia con brani come “Tu che m’hai preso il cuor”, “Musica proibita” e “Resta con me”, fino al finale corale, un inno all’arte come gesto d’amore e di fede nella vita. “Alla Fonte di Euterpe” si presenta come un’esperienza immersiva, un invito ad ascoltare la voce interiore e a lasciarsi condurre, per una sera, alla sorgente stessa dell’ispirazione.









