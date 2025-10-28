Sezioni
Cultura
28/10/2025 16:00:00

Mazara: al Teatro Garibaldi uno stage di "Filosofia del Teatro" con Giacomo Bonagiuso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/mazara-al-teatro-garibaldi-uno-stage-di-filosofia-del-teatro-con-giacomo-bonagiuso-450.jpg

 Un viaggio dentro il senso profondo del teatro, tra rito, simbolo e consapevolezza scenica. È questo l’obiettivo dello stage di “filosofia del teatro” in programma al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo il 6, 7, 13 e 14 dicembre 2025, condotto dallo scrittore e regista siciliano Giacomo Bonagiuso.

 

L’iniziativa rientra nel percorso delle “Comunità Educanti” ed è patrocinata dalla Città di Mazara del Vallo. Lo stage si articolerà in attività teoriche e pratiche, pensate per giovani e adulti, con percorsi differenziati ma intrecciati da un’unica visione: quella di un teatro come spazio di conoscenza, crescita e riflessione.

Bonagiuso propone un approccio che intreccia pratica attoriale ed estetica filosofica, per ricondurre il teatro contemporaneo alle sue origini rituali e catartiche. L’obiettivo è aiutare attori e spettatori a diventare più consapevoli del valore etico ed estetico del teatro.

 

“Senza un attore e uno spettatore colti e consapevoli – spiega Bonagiuso – il teatro rischia di restare confinato in un ruolo di sospetto o di puro intrattenimento, prigioniero della vecchia contrapposizione tra verità e finzione che ancora aleggia, soprattutto nelle pieghe più polverose della provincia”.

Il progetto “Garibaldi on Stage” nasce proprio con l’intento di aprire la scena provinciale al dialogo con il mondo e con la circolazione delle idee, restituendo al teatro la sua funzione più autentica: quella di rito collettivo e di pensiero condiviso.

 

Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di novembre tramite WhatsApp al numero 347 4587137. Le classi saranno a numero chiuso, e non saranno ammesse deroghe ai limiti dei gruppi di formazione.









