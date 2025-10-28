Maratonina di Riposto, gemellaggio sportivo Giarre e Marsala

28/10/2025 02:00:00

La Maratonina Blu Jonio, disputata ieri lungo il litorale di Riposto, è diventata l’occasione per un significativo momento di amicizia e collaborazione sportiva tra la Podistica Jonia Giarre e la Polisportiva Marsala Doc, presente con una nutrita delegazione di circa venti atleti.

Prima del via, l’incontro tra le due rappresentative è stato suggellato dal saluto dei rispettivi rappresentanti istituzionali. Per Marsala era presente l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Grillo e ha scambiato doni e gagliardetti con il sindaco di Riposto Davide Vasta e l’assessore Carmelo D’Urso.

Un gesto simbolico, all’insegna dei valori dello sport e della condivisione, che apre a future collaborazioni tra le due città. A conclusione dell’incontro, l’assessore Bilardello ha invitato ufficialmente gli atleti giarresi alla Maratona di Marsala 2026, sancendo così un legame che unisce idealmente lo Ionio e il Tirreno nel segno della corsa e dell’amicizia.



