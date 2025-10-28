Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
28/10/2025 02:00:00

Maratonina di Riposto, gemellaggio sportivo Giarre e Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/maratonina-di-riposto-gemellaggio-sportivo-giarre-e-marsala-450.jpg

La Maratonina Blu Jonio, disputata ieri lungo il litorale di Riposto, è diventata l’occasione per un significativo momento di amicizia e collaborazione sportiva tra la Podistica Jonia Giarre e la Polisportiva Marsala Doc, presente con una nutrita delegazione di circa venti atleti.

 

Prima del via, l’incontro tra le due rappresentative è stato suggellato dal saluto dei rispettivi rappresentanti istituzionali. Per Marsala era presente l’assessore allo Sport Ignazio Bilardello, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Grillo e ha scambiato doni e gagliardetti con il sindaco di Riposto Davide Vasta e l’assessore Carmelo D’Urso.

 

Un gesto simbolico, all’insegna dei valori dello sport e della condivisione, che apre a future collaborazioni tra le due città. A conclusione dell’incontro, l’assessore Bilardello ha invitato ufficialmente gli atleti giarresi alla Maratona di Marsala 2026, sancendo così un legame che unisce idealmente lo Ionio e il Tirreno nel segno della corsa e dell’amicizia.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...