28/10/2025 12:25:00

A Trapani nasce lo sportello "Semi d'Impresa"

Un nuovo spazio dedicato a chi vuole mettersi in gioco e costruire il proprio percorso professionale. Martedì 28 ottobre, alle 17.30, al Complesso San Domenico di Trapani, sarà presentato lo sportello “Semi d’Impresa”, nell’ambito dell’evento conclusivo del progetto GESTI. In questa occasione verrà firmato anche il Protocollo d’Intesa che ne sancisce l’avvio operativo.

 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Distretto Socio Sanitario D50 (capofila Comune di Trapani), l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani, il Comitato Pari Opportunità e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Trapani.

Il nuovo sportello troverà sede presso il Centro per le Famiglie del Chiostro San Domenico e sarà aperto due volte al mese, su prenotazione. Offrirà consulenze gratuite di primo orientamento per favorire la nascita e lo sviluppo di idee imprenditoriali, promuovere la cultura d’impresa e sostenere percorsi di inclusione lavorativa.

 

Il servizio si rivolgerà in particolare a: giovani che intendono avviare un’attività o una libera professione; cittadini interessati a conoscere incentivi, strumenti per l’autoimpiego e l’accesso al credito; famiglie e persone che vogliono rimettersi in gioco valorizzando competenze e risorse; associazioni e realtà locali che desiderano strutturare o consolidare la propria attività.

 

“Con Semi d’Impresa vogliamo offrire un luogo di incontro e orientamento, dove idee, competenze e desideri possano trovare ascolto e concrete opportunità di crescita – ha dichiarato Gildo La Barbera, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Trapani –. È un progetto che unisce professionalità e impegno civico, nella convinzione che la cultura economica e imprenditoriale sia uno strumento fondamentale di inclusione e sviluppo per la nostra comunità.”

 



Un nuovo spazio dedicato a chi vuole mettersi in gioco e costruire il proprio percorso professionale. Martedì 28 ottobre, alle 17.30, al Complesso San Domenico di Trapani, sarà presentato lo sportello "Semi...







