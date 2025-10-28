Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
28/10/2025 14:41:00

Favignana, assolti in appello l’imprenditore Francesco Russo e la compagna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761659043-0-favignana-assolti-in-appello-l-imprenditore-francesco-russo-e-la-compagna.jpg

Si chiude con una piena assoluzione la vicenda giudiziaria che aveva travolto l’imprenditore Francesco Russo e la compagna Giusy Maltese, accusati di una serie di reati legati a presunti subappalti illeciti nell’ambito di lavori pubblici alle isole Egadi.
I giudici della Corte d’Appello di Palermo, dopo un anno di processo, hanno assolto entrambi da tutte le imputazioni, accogliendo integralmente le deduzioni dei difensori, gli avvocati Donatella Buscaino e Giovanni Rizzuti.

Dall’arresto ai domiciliari all’assoluzione

La vicenda risale al gennaio 2024, quando Russo — già noto alle cronache per essere stato coinvolto e poi assolto dall’accusa di associazione mafiosa nell’operazione antimafia Scrigno del 2019 — era stato posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico, mentre la compagna era stata colpita da un obbligo di dimora.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Trapani e condotta dai Carabinieri, ruotava intorno a presunti subappalti irregolari per lavori di manutenzione pubblica a Favignana e Levanzo. Inizialmente, all’imprenditore erano contestati undici capi d’imputazione, tra cui quattro episodi di illecito subappalto, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni, truffa e perfino furto d’acqua.

Il gup aveva già escluso alcune accuse in primo grado, ma l’appello ha definitivamente cancellato ogni addebito: Russo e Maltese sono stati assolti con formula piena.

Le accuse cadute una dopo l’altra

Secondo l’accusa, Russo avrebbe eseguito lavori pubblici in violazione della normativa sui subappalti, servendosi di aziende intestate alla moglie e di imprenditori compiacenti. I proventi dei lavori sarebbero stati poi reinvestiti in beni immobili e mezzi.
L’impianto accusatorio, tuttavia, si è progressivamente sgonfiato: la difesa ha dimostrato che non vi erano elementi concreti di frode o intestazioni fittizie, e che le ditte coinvolte operavano legittimamente nel rispetto delle procedure.

Inoltre, come emerso durante il processo, molte delle contestazioni erano frutto di ricostruzioni induttive non suffragate da riscontri tecnici o contabili. Da qui la decisione dei giudici di annullare ogni condanna residua e dichiarare il fatto insussistente.

Un’indagine che aveva fatto discutere

All’epoca degli arresti, la vicenda aveva fatto molto parlare a Favignana. Russo era stato descritto come una sorta di “Mr. Wolf” dell’isola, un uomo capace di “risolvere problemi” — ma anche, secondo l’accusa, di crearne — nel settore dei lavori pubblici.
Gli inquirenti ritenevano che fosse riuscito a inserirsi in alcuni appalti del Comune, come la manutenzione dell’acquedotto e la scerbatura delle strade, sfruttando presunti subappalti mascherati.
Le ditte formalmente aggiudicatarie, come la Paglino Vincenzo di Alcamo e la Edil Sep di Montelepre, sarebbero state per l’accusa solo facciate.

Tuttavia, durante il processo, nessuna di queste ipotesi ha retto: gli appalti erano di modesto valore (30mila e 100mila euro) e non vi era prova di accordi illeciti o di vantaggi indebiti.

Il precedente dell’operazione “Scrigno”

Francesco Russo, 46 anni, era stato arrestato nel 2019 nell’ambito dell’operazione antimafia Scrigno, accusato di legami con esponenti di Cosa nostra trapanese. Anche in quel caso, dopo un lungo processo, era stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa.
I giudici avevano riconosciuto che non vi erano prove di appartenenza a un clan, pur confermando una condanna minore per danneggiamento, poi caduta con la mancata querela della parte offesa.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...