Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
28/10/2025 08:57:00

Sostituzione di persona e truffa: la Cassazione conferma la condanna per un marsalese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761638935-0-sostituzione-di-persona-e-truffa-la-cassazione-conferma-la-condanna-per-un-marsalese.jpg

E’ definitiva la condanna subita dal 56enne marsalese Andrea Barraco per sostituzione di persona e truffa. La settima sezione della Cassazione ha, infatti, respinto il ricorso
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che il 24 maggio 2023 aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Marsala. 

 

Il difensore dell’imputato aveva tentato di far annullare la sentenza d’appello sostenendo che la condotta del Barraco era stata posta in essere in danno della Vodafone e non della persona alla quale l’imputato si sarebbe sostituito per la stipulazione di un contratto per la fornitura di internet. E di conseguenza, secondo il legale, avrebbe dovuto essere la Vodafone a sporgere querela e non la persona il cui nome fu fornito dal Barraco per stipulare il contratto con la compagnia telefonica. Per i giudici della Suprema Corte, però, non v’è dubbio sul fatto che “la condotta fraudolenta posta in essere dal Barraco che fornì, invece del proprio, il nome di F.M. all’atto della stipulazione del contratto con la Vodafone, abbia creato un danno reale o quantomeno abbia determinato in capo a F.M. il pericolo di conseguire effetti patrimoniali dannosi, in quanto tale soggetto si è trovato ad essere parte di un contratto oneroso da lui non stipulato”.

 

 E “a nulla rileva – proseguono i giudici della Cassazione - la circostanza che il contratto per la fornitura di internet era viziato perché è del tutto evidente che un contratto stipulato per effetto della commissione di un reato è nullo, ma ciò non impedisce di certo di configurare il reato di truffa che ne è stato alla base e che ha finito per creare un impegno economico (anche solo potenziale) a carico del soggetto che ne é risultato formalmente parte”. 

 

“Il fatto – infine - che l’imputato, oltre ad aver dichiarato un falso nome, ebbe a fornire anche il numero (corretto) della propria carta di identità è del tutto irrilevante”. Il ricorso difensivo è stato, pertanto, dichiarato “inammissibile” e Barraco è stato, quindi, condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...