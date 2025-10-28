Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Inchieste
28/10/2025 06:00:00

Cartolina da Marsala: Villa Exotic, il sogno infranto tra le erbacce e i rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/cartolina-da-marsala-villa-exotic-il-sogno-infranto-tra-le-erbacce-450.jpg

Doveva essere una storia di rinascita, e invece è diventata l’ennesima cartolina del degrado.


Villa Exotic, la lussuosa tenuta confiscata alla coppia dei “Rolex falsi”, oggi è un rudere vandalizzato, un monumento all’abbandono nel cuore di contrada Amabilina.

Un tempo era una residenza da copertina: piscina, portico, giardino curato, interni di pregio. Adesso — come mostrano le nostre immagini — è un campo di battaglia. Vetri spaccati, infissi divelti, rubinetti strappati, fili elettrici tranciati. I ladri hanno portato via tutto, anche l’aria condizionata. E ciò che resta è solo l’eco di una promessa non mantenuta.

Eppure, il 15 aprile 2024, scrivevamo su Tp24 che qualcosa si muoveva: il Comune di Marsala aveva finalmente affidato Villa Exotic all’associazione “A.G.S.A.S. Onlus – Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali” di Palermo, per farne un centro dedicato a persone autistiche.


Un bel progetto, almeno sulla carta. Peccato che l’affidamento non sia mai diventato operativo. L’immobile è rimasto chiuso, e nel frattempo i vandali hanno completato l’opera.

L’intera vicenda è un piccolo manuale dell’assurdo amministrativo.
La villa era stata confiscata nel 2019 ai coniugi Pollina e Teresa, accusati di aver venduto orologi di lusso contraffatti online — Rolex, Omega, Audemars Piguet — per un giro d’affari di oltre 750 mila euro. Condannati con pena sospesa, si erano visti sottrarre il simbolo del loro successo: quella casa dove, dicono gli atti, si organizzavano anche feste e banchetti.
Nel 2023 la villa è passata all’Agenzia nazionale per i beni confiscati, poi al Comune di Marsala.
Da allora, il silenzio. E ora il degrado.

“Città da cartolina”, dice spesso il sindaco Massimo Grillo. Ma questa cartolina racconta altro: un bene pubblico che si sgretola, tra incuria e rassegnazione.
La piscina vuota, le porte sfondate, la sensazione amara di una bellezza sprecata.

E così Villa Exotic è oggi il simbolo di come a Marsala, anche un bene confiscato alla truffa possa finire vittima di un’altra truffa: quella delle buone intenzioni mai seguite dai fatti.

 

Cartolina da Marsala,
inviate foto, video e segnalazioni a:
redazione@tp24.it
 WhatsApp 327 531 0156
 o sulla nostra pagina Facebook









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...