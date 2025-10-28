Sfonda il guard-rail con l'auto e precipita per 10 metri. Muore imprenditrice

28/10/2025 16:45:00

Un drammatico incidente stradale è costato la vita, questa mattina all’alba, a Maria Rosa Cavò, 49 anni.

La donna stava probabilmente andando al lavoro quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto in via Pirandello, a Pace del Mela, in provincia di Messina, in prossimità di una curva.

L’auto ha sfondato il guard-rail ed è precipitata per una decina di metri. L’impatto è stato violentissimo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo della donna dalle lamiere. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La notizia della morte di Maria Rosa Cavò ha sconvolto la comunità di Giammoro, dove la donna era molto conosciuta e stimata per il suo impegno e la cordialità con cui gestiva la sua attività.

Appena pochi mesi fa, nel giugno scorso, la famiglia era stata colpita da un’altra tragedia: il nipote Gabriele Cavò, appena 17enne, era morto in un incidente stradale a Messina.

Il ragazzo, in sella al suo scooter, si era scontrato con una Smart in via Garibaldi, perdendo la vita sul colpo.

Due lutti, a distanza di pochi mesi, che gettano nello sconforto una famiglia e un’intera comunità.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente e le cause della perdita di controllo dell’auto.



