Cronaca

Incidenti
28/10/2025 16:45:00

Sfonda il guard-rail con l'auto e precipita per 10 metri. Muore imprenditrice

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761666865-0-sfonda-il-guard-rail-con-l-auto-e-precipita-per-10-metri-muore-imprenditrice.jpg

Un drammatico incidente stradale è costato la vita, questa mattina all’alba, a Maria Rosa Cavò, 49 anni. 
La donna stava probabilmente andando al lavoro quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto in via Pirandello, a Pace del Mela, in provincia di Messina, in prossimità di una curva.

L’auto ha sfondato il guard-rail ed è precipitata per una decina di metri. L’impatto è stato violentissimo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milazzo, che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo della donna dalle lamiere. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La notizia della morte di Maria Rosa Cavò ha sconvolto la comunità di Giammoro, dove la donna era molto conosciuta e stimata per il suo impegno e la cordialità con cui gestiva la sua attività.

 

Appena pochi mesi fa, nel giugno scorso, la famiglia era stata colpita da un’altra tragedia: il nipote Gabriele Cavò, appena 17enne, era morto in un incidente stradale a Messina.
Il ragazzo, in sella al suo scooter, si era scontrato con una Smart in via Garibaldi, perdendo la vita sul colpo.

Due lutti, a distanza di pochi mesi, che gettano nello sconforto una famiglia e un’intera comunità.
Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente e le cause della perdita di controllo dell’auto.









