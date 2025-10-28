Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
28/10/2025 14:30:00

Trapani: borse di studio per orfani di reati di genere. Domande fino al 28 febbraio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/trapani-borse-di-studio-per-orfani-di-reati-di-genere-domande-fino-al-28-febbraio-450.jpg

C’è tempo fino al 28 febbraio 2026 per presentare domanda alla Prefettura della propria provincia e ottenere le borse di studio destinate agli orfani di crimini domestici e di reati di genere per l’anno scolastico e accademico 2025/2026.

L’iniziativa nasce per sostenere ragazze e ragazzi che hanno perso un genitore a causa di violenza familiare o di genere, offrendo un aiuto concreto nel percorso di studi.

 

Gli importi variano a seconda del grado scolastico: 1.000 euro per la scuola primaria; 1.300 euro per la scuola secondaria di primo grado; 2.000 euro per la scuola secondaria di secondo grado 2.800 euro per l’università. 

 

Per ottenere la borsa di studio è necessario presentare la documentazione che attesti l’iscrizione e la frequenza scolastica o universitaria. Gli studenti universitari devono inoltre dimostrare di aver superato almeno un terzo degli esami previsti nel corso dell’anno.

Alla domanda vanno allegati anche i documenti relativi al procedimento penale (in corso o concluso) e una dichiarazione che confermi lo status di orfano di crimini domestici.
 

Per chi è maggiorenne è richiesto, inoltre, di dimostrare di non essere economicamente autosufficiente.

Le borse di studio sono finanziate nell’ambito delle misure previste dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti. Se le richieste dovessero superare le risorse disponibili, gli importi saranno ripartiti in modo proporzionale tra i richiedenti.









Native | 27/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-10-2025/1761565753-0-annuncio-di-lavoro-sales-consultant-consulente-commerciale.jpg

Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)

Native | 26/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-10-2025/1761231144-0-tre-riconoscimenti-per-cantine-paolini-al-prestigioso-winehunter-award-2025.png

Tre riconoscimenti per Cantine Paolini al prestigioso WineHunter Award 2025

Native | 24/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-10-2025/1761311142-0-halloween-alla-morgan-school-giochi-mistero-e-divertimento-per-grandi-e-piccoli.jpg

Halloween alla Morgan School: giochi, mistero e divertimento per grandi e...