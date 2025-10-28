Sezioni
Cronaca

» Lotta alla droga
28/10/2025 09:09:00

“La droga alimenta la mafia”, due incontri nelle scuole di Mazara e Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-10-2025/1761639207-0-la-droga-alimenta-la-mafia-due-incontri-nelle-scuole-di-mazara-e-castelvetrano.jpg

“La droga alimenta la mafia”: è questo il titolo del convegno che si terrà nelle scuole di Mazara e Castelvetrano.

Gli incontri si terranno oggi, il 28 ottobre all’Istituto tecnico “Francesco Ferrara” di Mazara del Vallo, e domani 29 ottobre al Liceo “G. Pantaleo” di Castelvetrano.

 

Dopo i saluti della prefetta di Trapani Daniela Lupo, del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Davide Nugnes e dei dirigenti scolastici Maria Luisa Asaro e Giulia Flavio, interverranno il procuratore della Repubblica di Marsala, Fernando Asaro, il dirigente generale di Pubblica Sicurezza Antonio Pignataro, il questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore e rappresentanti della Comunità “Incontro”.

Durante il convegno, rivolto in particolare ai giovani, verrà sottolineato come il consumo di droga rappresenti una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni mafiose e come la prevenzione passi dalla consapevolezza e dall’educazione alla legalità.









