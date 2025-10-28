Emergenza sociale a Marsala, il Movimento Popolare: "Investimenti in lavoro e sicurezza"

28/10/2025 04:00:00

Il Movimento Popolare, guidato dal presidente Sebastiano Grasso, lancia un appello accorato alle istituzioni per affrontare quella che definisce una vera e propria emergenza sociale. Secondo Grasso, la città sta vivendo “un momento drammatico”, segnato da violenza, disagio e crescente disperazione. Una crisi che, sottolinea, affonda le radici nella mancanza di lavoro e nella carenza di investimenti pubblici e privati.

“Le imprese chiudono, i giovani partono, gli adulti restano senza prospettive. C’è un senso diffuso di abbandono da parte delle istituzioni, incapaci di dare risposte concrete a chi chiede solo di vivere con dignità”, denuncia Grasso.

Da qui la richiesta di un cambio di rotta immediato: il Movimento Popolare chiede politiche di sviluppo più incisive, incentivi per chi investe sul territorio, sostegno alle piccole e medie imprese e percorsi di formazione per i giovani.



Tra le priorità indicate anche il rafforzamento della sicurezza e delle politiche sociali, considerate pilastri indispensabili per restituire fiducia e stabilità alla comunità.

Grasso richiama inoltre l’importanza dell’Assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali, definito “il cuore dell’azione di inclusione e di sostegno alle persone più fragili”. Serve – aggiunge – “potenziare infrastrutture, risorse e competenze per promuovere integrazione, tutela delle famiglie, delle donne e dei giovani”.

L’appello del Movimento si chiude con la proposta di un patto tra cittadini, istituzioni e forze sociali per ricostruire fiducia e futuro: “Solo così – afferma Grasso – il lavoro tornerà a essere un diritto e la sicurezza non resterà un sogno.”



